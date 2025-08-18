Hacete socio para acceder a este contenido

Internacionales | Bolivia | elecciones | Evo Morales

En las elecciones de Bolivia nuevamente las encuestadoras quedaron fuera de la foto

En Bolivia, una izquierda fraccionada dejó el camino libre a dos opciones de derecha que finalmente se disputarán la presidencia el próximo 19 de octubre

En Bolivia los sondeos mostraban al empresario Samuel Doria Medina encabezando y detrás de él estaría "Tuto" Quiroga. En realidad Rodrigo Paz Pereira llegó al 32%, Quiroga al 26,% el oficialista Andrónico Rodríguez, llegó al 8,2% y Eduardo del Castillo del MAS llegó al 3,3% mientras el voto nulo promovido por Evo Morales logró un 19,3%.

La izquierda boliviana se fragmentó a tal punto que para las elecciones del pasado 17 de agosto llegó con tres opciones encarnadas en dos candidatos, el presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien había sido la opción impulsada en un primer momento por parte de Evo Morales para las elecciones de 2020 y que finalmente fue derrotado en la interna por Luis Arce, y el candidato por parte del Movimiento al Socialismo MAS, Eduardo del Castillo. La tercera opción impulsada directamente por Evo Morales fue la del voto nulo como mecanismo de protesta electoral, ya que ningún candidato representaba los verdaderos intereses de la población boliviana de acuerdo con el postualdo expuesto por el expresidente.

La realidad es mucho más compleja que la suma mecánica de los votos alcanzados por dichas opciones, pero es un hecho que el 19,3% del voto nulo, más el 3,2% de del Castillo y el 8,2% de Andrónico sumaban casi el 30%, que aunque están lejos del casi 70% logrado en 2020, habrían logrado, al menos mantener la izquierda en la pelea para el balotage.

Pero la política es mucho más compleja que eso y el debilitamiento de la izquierda boliviana como apuesta electoral es el reflejo de es más fácil ser oposición que gobierno y la administración pública conlleva una cuota considerable de desgaste interno y externo.

Las elecciones del 19 de octubre

Para el balotage quedaron dos opciones que no se diferencian mucho en términos ideológicos una de la otra, por un lado y como sorpresa quedó Rodrigo Paz Pereira, delfín de la política boliviana que representa al Partido Demócrata Cristiano, nacido en España e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993, aunque se ha mostrado partidario de relajar los controles del estado sobre la economía y descentralizar el presupuesto, su carácter no es tan abiertamente neoliberal como quien se proyectaba con el mayor número de votos en las encuestas, el empresario Samuel Doria Medina.

Del otro lado está el conservador Jorge "Tuto" Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001 y 2002 siendo vicepresidente desde 1997 ante la renuncia por motivos de salud de Hugo Banzer, quien ya había ocupado la presidencia entre 1971 y 1978 por medio de un golpe militar, luego Banzer se presentó a las elecciones y ganando en 1997.

Quiroga, formó una agrupación llamada PODEMOS, con la que se presentó como candidato en 2005 siendo derrotado por Evo Morales. La postura de este candidato ha sido abiertamente crítica a lo gobiernos progresistas desde lecturas profundamente conservadoras en lo ideológico y neoliberales en lo económico, llamando al progresismo como "los 20 años de oscuridad".

