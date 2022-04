Interpelaron a Intendente de Lavalleja y alcaldesa de Solís por faltante de dinero

El caso por la falta de 600.000 pesos en la Alcaldía de Solís se encuentra en la Justicia y todavía no hay sentencia.

Según consigna el portal de Medios Públicos, durante las sesiones, la alcaldesa contó cómo se enteró de la faltante de 600.000 pesos desde las oficinas que dirige.

“En el mes de marzo, el 11 de marzo, recibimos un mail de una de las contadoras, de la contadora referente del municipio donde se nos pedía que aclaramos algunos movimientos bancarios, se solicita aclarar las partidas pendientes a la brevedad. Eso fue en marzo, no lo abrimos ese día, estábamos con todas las actividades de carnaval”, relató Machado.

La jerarca continuó su relato y dijo: “el martes vine a la ciudad de Minas a una actividad de Medio Ambiente y cuando regresaba a Solís recibí una llamada del señor intendente (Mario García) donde me decía que chequeara el mail que me había mandado el viernes la contadora referente. Me dio a entender que de las cuentas del municipio estaban pasando (dinero) a una cuenta personal de una funcionaria”.

“No somos idóneos en el tema contable y no entendíamos mucho lo que se nos pedía. Pasamos el mail a la oficina administrativa del municipio, estaba la secretaria subrogante y nos explicó de qué trataban las partidas. Le pedimos a un funcionario que nos trajera facturas desde 2021, creyendo que podía haber un error buscamos facturas, buscando que coincidieran esos montos por si había un error y no encontramos. Me comuniqué con una de las funcionarias que no se encontraba allí en ese momento y le pregunté qué podían ser esas facturas. Le pedí que me indicara dónde estaba la documentación y concurrió a la oficina. Se puso muy mal cuando vio el mail. Me dijo que la iban a culpar, me dijo que creía que la habían hackeado y le dije de hacer la denuncia”, indicó.

Deslindando responsabilidades

Por su parte, el intendente Mario García dijo que “ni la Intendencia ni la Dirección de Hacienda tiene responsabilidad de tipo alguno en lo que nos convoca”.

“La primera puntualización es que ni la Intendencia ni la Dirección de Hacienda tiene responsabilidad de tipo alguno en lo que nos convoca. A partir de la Ley de Descentralización hay que tener en cuenta que las intendencias no tienen responsabilidad sobre los municipios. Son atribuciones del alcalde dirigir la actividad administrativa del municipio. La gestión financiera integra la actividad del municipio. Es cometido de los municipios rendir cuentas en forma anual al gobierno departamental. Esto nos obliga a concluir que desde el punto de vista forma la responsabilidad de la gestión es de la alcaldía de Solís de Mataojo”, indicó García.