Intersocial Feminista cuestiona falta de empatía de la Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia no integrará los juzgados de género porque, dice, no le alcanzan los recursos.

Ante el anuncio de que no se instalarán los juzgados de género por falta de recursos la reacción de la Intersocial Feminista no se hizo esperar. “Rechazamos enfáticamente que el recorte y reajuste sea en detrimento de la vida de las mujeres y de los niños niñas y adolescentes”, señala la organización.

Los recursos para la creación de tres juzgados de género fueron votados por el Parlamento e incluidos en el Presupuesto. No obstante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una carta enviada al presidente Luis Lacalle Pou, advirtió que los juzgados no serán instalados porque, afirman, los recursos no alcanzan.

“Es una situación muy grave”, sentenció Soledad González de la Intersocial Feminista en declaraciones a Caras y Caretas Portal.

Indicó que hay una resistencia enorme del Poder Judicial a implementar la Ley Integral de Violencia Basada en Género. “Tan grande que están en este momento cobrando una represalia”.

Esto nos tomó por sorpresa porque nadie esperaba que la Suprema Corte saliera con esto”

Recordó que la Suprema Corte “le pidió al Parlamento que en el Presupuesto derogara los Juzgados Multimateria creados por la ley y el Parlamento no los derogó. Intentaron por varios medios presionar a los parlamentarios y no lo lograron. Ahora están yendo para atrás con el compromiso que asumieron, también con el Parlamento, de crear estos tres juzgados en el interior, a los que el Parlamento les dio el Presupuesto”.

“Están cambiando de opinión con números que ya sabían hace meses cuando se trató el presupuesto. No es que cambió el escenario”, sentenció haciendo referencia a los dichos de la Suprema Corte de que los recursos no son suficientes.

Para González el organismo “es coherente. Lo demostró siempre. Desde el momento en se estaba discutiendo la Ley Integral en 2017.Cerraron la Unidad de Género del Poder Judicial hace dos años. Devolvieron plata de un proyecto internacional que trataba la violencia de género para no implementarlo”.

Recordó que durante el tratamiento de la ley la presidenta de la Suprema Corte de Justicia dijo que las mujeres “tienen una realidad que ha cambiado, que no necesitan estos jugados, que pueden ser Juzgados de Familia porque si no habría que hacer juzgados para viejos por ejemplo, para jóvenes. Una visión muy despreciativa, sin dimensionar el verdadero problema”.

“Esto nos tomó por sorpresa porque nadie esperaba que la Suprema Corte saliera con esto”, subrayó González.

Quedan atrás

La Intersocial dio a conocer un declaración en la que señala que con esta decisión “las mujeres vuelven a quedar atrás”.

“Quedamos para atrás en materia de seguridad y acceso real a una justicia de calidad que priorice la vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes frente al mayor problema de seguridad pública que vivimos, la violencia basada en género», señalan.

Están cambiando de opinión con números que ya sabían hace meses cuando se trató el presupuesto»

“Rechazamos enfáticamente que el recorte y reajuste sea en detrimento de la vida de las mujeres y de los niños niñas y adolescentes”, agregan.

Para la Intersocial Feminista los juzgados especializados «no ofrecen una solución al problema global pero permitirían canalizar al menos parte de la demanda en el norte del país donde los recursos siempre han sido escasos y mantienen, en los últimos años, una tendencia creciente de denuncias».

Falta de empatía

«Nos preguntamos una vez más ¿dónde radica la falta de empatía y compromiso institucional de la Suprema Corte de Justicia con la violencia basada en género?», subraya.

“¿Acaso no está en riesgo la calidad democrática cuando un poder del Estado no cumple con sus obligaciones y desconoce las responsabilidades que le competen?», concluye.