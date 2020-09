Intersocial se encamina a recurrir la LUC

La Ley de Urgente Consideración (LUC) no tiene el respaldo de ningún colectivo social. Desde el movimiento sindical, pasando por los cooperativistas, estudiantes, agrupaciones feministas, todos en forma unánime la consideran una norma antipopular y antidemocrática. Ahora se abre paso la posibilidad de recurrirla. El Pit-Cnt aprobó llevar adelante un proceso tendiente a promover un referéndum. El 17 de octubre se conocerá cuál será el camino.

Tras la decisión del Pit-Cnt de promover un proceso de impugnación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) varias organizaciones se aprestan a tomar posición. Tal es así que para el próximo 17 de octubre está convocada una reunión ampliada, de nivel nacional, de la Intersocial para considerar el tema, debatir y adoptar una posición frente a la LUC.

Desde el principio las diferentes organizaciones que integran la Intersocial –Pit-Cnt, Fucvam, FEUU, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Onajpu, Cotidiano Mujer, entre otras– consideraron a la LUC como una ley regresiva, antipopular y antidemocrática. Todas coinciden en su aspecto negativo, pero no hay acuerdo en torno a cómo hacerle frente. No obstante, la posibilidad de recoger firmas para llevarla a referéndum parece abrirse paso. La central sindical ya dio el primer paso.

Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), dijo a Caras y Caretas que el tema “se está estudiando. Se inició el proceso de debate” en torno a las formas de enfrentar la norma.

Aclaró que el asunto “lo vamos a definir con la Intersocial, es decir, con todas las organizaciones sociales, y será el 17 de octubre, cuando se reúna una Intersocial nacional donde acordamos que cada organización, cada colectivo, traiga su posición sobre el tema”.

“El ambiente es de análisis; estamos estudiando, por ejemplo, vamos a iniciar el proceso, vamos a conversar con varios constitucionalistas para tener elementos”, subrayó.

Por su parte, Mauro Conti, secretario de asuntos gremiales de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), dijo a esta revista que en la gremial la discusión “está planteada pero todavía no hay resolución”.

Aclaró, sin embargo, que el clima “viene marcado por las decisiones de otras organizaciones. Que el Pit-Cnt haya definido es una señal. De todas maneras, si bien hay muchos compañeros y compañeras que pueden estar a favor, todavía no hay una resolución concreta y hay compañeros que todavía tienen dudas, algunos matices”.

Tras agregar que en la FEUU “no hay discusión sobre el contenido de la ley, a la que siempre consideramos una ley antipopular, que limita garantías democráticas y que respecto a la educación es negativa”, señaló que la discusión “es en torno a cuál es el método más correcto para enfrentarla”.

Precisó que para el 17 de octubre la federación tendrá una posición para llevar al plenario de la Intersocial que decidirá qué camino tomar para enfrentar la norma.

Mientras tanto, Valeria Caggiano de la Intersocial Feminista dijo a Caras y Caretas que las organizaciones componentes están “analizando cuál puede ser el mecanismo: si ir por toda la ley o por algunos artículos. Estamos en pleno proceso de construcción de un documento político-técnico en relación a las temáticas y que implican las modificaciones en algunos temas que supone la ley. Se está trabajando con un grupo de especialistas. La idea es elaborar un informe para las organizaciones y de ahí cada uno tomará posición. El 17 de octubre veremos si estamos en condiciones de definir las características de las acciones a tomar en contra de la Ley de Urgente Consideración”.

Reflexionó que la impugnación de la ley “no la puede sacar un grupo solo, y hay algunas opiniones, algunas posiciones de algunos colectivos, que son obviamente muy importantes por una cuestión de dimensión en la movilización. Por ejemplo, las últimas declaraciones del Pit-Cnt de alguna manera marcan un poco la impronta de impulsar algún tipo de recurso contra la ley”.

“Parecería que están dadas las condiciones, no está claro el formato”, subrayó. “Además nosotras definimos dar la discusión en este ámbito que es el de la Intersocial, partiendo de la base de que nosotras solas no podemos impulsar eso. Las organizaciones territoriales no pueden hacerlo, el Pit-Cnt solo tampoco. En realidad lo que hayque hacer es apostar a construir un frente social bien amplio que de alguna manera impulse algún tipo de iniciativa”, agregó.

“La historia nos enseña que en todo proceso similar en nuestro país ninguno pudo solo. Se precisa un acuerdo social muy amplio para sostener la dinámica de un proceso de este tipo”, concluyó.

Por otra parte, la semana pasada la Mesa Representativa del Pit-Cnt decidió iniciar un proceso de impugnación de la Ley de Urgente Consideración. Primó la idea de recorrer el denominado “camino largo” que supone que en un plazo determinado se deben reunir 700.000 firmas para dar paso a un referéndum.

Gabriel Molina, secretario de prensa y propaganda del Pit-Cnt, dijo a Caras y Caretas que seguramente se recorra el “camino largo” que implica recoger 700.000 firmas para convocar al referéndum, que se hará con voto obligatorio.

Recordó que en otras ocasiones se recorrió otro camino que supone presentar unas 25.000 firmas, tras lo cual se convoca a una consulta con voto no obligatorio para verificar el respaldo al recurso. Si no se alcanzan una mayoría de votos, el recurso no sale.

Todo depende ahora de la decisión de la Intersocial pero el clima parece apuntar hacia la presentación de un recurso contra, por lo menos, los aspectos más regresivos de la Ley de Urgente Consideración.