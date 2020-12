Italia prohíbe viajes navideños y estados norteamericanos imponen confinamiento

Mientras el número diario de muertes se va acercando a 1000, el gobierno de Italia ha decidido prohibir los viajes por las fiestas navideñas.

El pasado jueves, Italia registró 993 nuevas muertes por COVID-19, lo que constituye un nuevo récord diario.

En virtud de ello, el Gobierno italiano ha decretado toque de queda nacional y anunció la prohibición para que las personas viajen entre las diferentes regiones durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

Mientras esto acontecía en Italia, el recuento oficial de casos de coronavirus en Irán superaba este jueves pasado el millón.

Y en el pasado mes de octubre, un miembro de la asociación médica de Irán habría señalado que el número real de muertos en Irán podría ser cuatro veces mayor que el número oficial, que ahora se ubica en casi 50.000.

En la Franja de Gaza, por su parte, las autoridades han ordenado el cierre de escuelas y mezquitas en lo que ha sido definido como un confinamiento parcial, luego de que el pasado jueves se confirmaran 800 nuevos casos de COVID-19.

Luego de que Estados Unidos alcanzara otro récord de casos diarios de covid-19 y hospitalizaciones, California ha vuelto al confinamiento.

El jueves hubo en Estados Unidos, más de 216.000 contagios y más de 2.800 muertes, mientras que, en todo el país, casi 101.000 personas están hospitalizadas.

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, en atención a la situación nacional, ha impuesto órdenes de confinamiento que afectan a la gran mayoría de la población del estado.

“Solo en los últimos 14 días, cerca de 1.000 californianos han perdido la vida debido a la COVID-19. La conclusión es que, si no actuamos ahora, nuestro sistema hospitalario estará saturado. Si no actuamos ahora, seguiremos viendo un aumento en la tasa de mortalidad”, expresó el gobernador de California de acuerdo a datos de Democracy Now.

Con anterioridad, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió “que su ciudad se acerca a un punto de inflexión devastador, y ordenó que los residentes permanezcan en sus hogares y eviten las reuniones sociales para prevenir sufrimiento y muertes innecesarias”.

En otro estado norteamericano, Rhode Island, las autoridades han abierto dos hospitales de campaña con un total de 900 camas para aliviar la carga de los hospitales a medida que los casos de COVID-19 alcanzan nuevos niveles récord.

La gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, expresó “que ahora el problema es encontrar suficientes trabajadores médicos para manejar el aumento de casos. El jueves, hizo un llamado a los trabajadores de la salud jubilados y desempleados para que se unan a los esfuerzos”, consigna el medio de prensa Democracy Now.