Ivonne Passada: «Mucha participación, mucha integración, mucho diálogo»

Acompañada por los candidatos y candidata a la Intendencia de Montevideo: Álvaro Villar, Carolina Cosse y Daniel Martinez, se produjo en esta jornada un encuentro de intercambios y presentación de propuestas por parte de la candidata a alcaldesa del Municipio CH Ivonne Passada.

En el acto participó también, el actual intendente de Montevideo, Cristián Di Candia.

Durante la actividad, el candidato Daniel Martínez, resaltó los cambios que se han venido realizando para aportar a los montevideanos una ciudad más acogedora, lo que no invalida, expresó, todo lo que queda por realizar, para que todos los sectores de la población puedan tener un conjunto de servicios eficientes que contribuyan a elevar la calidad de vida de los mismos.

“Montevideo necesita un plan medioambiental mayor (…) necesitamos un cambio cultural en la clasificación de los recursos, pero también, un cambio cultural en las formas en que vivimos”, señaló Daniel Martínez.

Alvaro Villar, por su parte señaló la importancia de la presentación en la fecha de la candidatura de Ivonne Passada, de quien recordaba todo el apoyo que habían recibido cuando se trabajaba en la transformación del hospital Maciel.

Villar resaltó que Passada reunía una de las características más importantes para ocupar el puesto al que se presenta: su capacidad de diálogo para gobernar para todos.

“En este país, no hay grieta, tenemos que trabajar juntos para construir un país mejor y un municipio mejor”, señaló, mientras enumeraba un conjunto de temas que deberán ser atendidos no solo a nivel departamental, sino también, en los municipios.

“De nada sirve ganar la intendencia si no logramos una buena votación para los alcaldes”, expresó Villar en las conclusiones de su intervención.

Carolina Cosse, senadora y candidata a la intendencia, resaltó durante su intervención, la experiencia política de la candidata a alcaldesa y la necesidad de desplegar esta experticia política en momentos en que resulta imprescindible hacer política.

Para Cosse, “Montevideo debe tener un gobierno abierto en el más sentido profundo de la palabra y que para eso, Ivonne Passada estaba suficientemente preparada”, señaló.

Ivonne Passada, al iniciar su intervención, remarcó la calidad y calidez del equipo que la acompaña y la calidad del equipo de candidatos.

“Queremos recuperar los barrios”, señaló, “¿podemos pensar solamente en los vecinos y las vecinas?, tenemos que pensar en todos los que pasan por acá”, remarcó.

Es necesario, expresó, una forma de gestión integral, no solo a nivel municipal, sino en el plano de los municipios, que atienda las necesidades de los vecinos y de todos aquellos que transitan por el mismo.

“Mucha participación, mucha integración, mucho diálogo, no solo con los vecinos frenteamplistas, sino, con todos los vecinos y vecinas, que quieran un municipio distinto, nosotros no nos fuimos nunca” expresó y agregó, “me siento en el mejor de los lugares, señaló al remarcar las diferencias entre la actividad parlamentaria y la actividad que significa el trabajo a nivel del municipio, acá con nosotros habrá espacio para el diálogo y grietas no va a ver”.

Al finalizar su intervención expresó: “Vamos a trillar, a caminar mucho, para que todo el municipio CH salga a apoyar a los candidatos y la candidata a la intendencia”.