Ivonne Passada: “Nuestra gestión va a ser transparente”

Para el Municipio Ch el Frente Amplio (FA) propondrá un programa para el desarrollo del turismo y el empleo, potenciando la infraestructura gastronómica y patrimonial de esa extensa zona que abarca a ocho barrios. Así lo explicó a Caras y Caretas la candidata única del FA para ese municipio, Ivonne Passada.

Destacando las características de este municipio, que incluye barrios tales como Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Parque Batlle y Tres Cruces, Passada recordó que uno de los temas que preocupa es el del gasto y la administración de los recursos de los vecinos. Precisó que, por ejemplo, en el Buceo “se han promovido los presupuestos participativos. Se trata de una iniciativa desarrollada por la intendencia como una forma de participación de los vecinos con propuestas concretas para la zona. Para nosotros eso es una gran preocupación, porque no tener una mirada integral en la zona sobre la inversión que realiza la intendencia preocupa”.

“Estamos realmente preocupados por cómo se han gestionado los dineros de los vecinos. Porque uno puede gastar bien o gastar mal y nosotros entendemos que hay una serie de gastos que se podrían haber evitado”, subrayó.

Señaló que durante las recorridas se ha constatado que “no hay un control sistemático del cumplimiento de las competencias que tiene el municipio. Es un problema que lo han manifestado los propios vecinos”.

Al respecto, señaló que, de ser electa alcaldesa, “haremos más gasto en inversión con un escenario más complejo. Los anuncios que vienen desde Presidencia sobre recortes, que van a ser importantes, nos preocupan, porque los municipios durante los gobiernos frenteamplistas tuvieron apoyo importantes, por ejemplo desde la propia OPP, cosa que en este escenario no se vislumbra y va a ser un problema de futuro”.

“Uno de los temas más importantes para nosotros va a ser la inversión. Y quiero dejar claro que lo principal de la gestión es que va a ser transparente. Y la transparencia también radica en que no podemos hacer gastos en materia de comunicación o de asesores, que si bien no están prohibidos, puedo decir que no son necesarios. Por ejemplo, la continua contratación de dos asesores que hizo el actual diputado y exalcalde [Andrés] Abt significó 2.200.000 pesos anuales”, señaló.

Explicó que según el exalcalde los cargos eran necesarios, “sin embargo, todos los convenios que fueron firmados por el municipio lo fueron con la firma del alcalde, no la del abogado asesor. Y los abogados asesores los podemos tener con la Intendencia de Montevideo. Y eso sí que es un ahorro importante. Para tener una idea, el metro cuadrado de baldosas puestas sale $ 2.500. En un año, con esos dos millones, podría haber aportado al mejoramiento de los barrios”.

Respecto a las propuestas para el municipio, Passada adelantó que en unos días “vamos a presentar una propuesta de cultura, turismo y trabajo. ¿Por qué atamos esas tres cosas? Porque si bien el municipio incluye ocho barrios, incluye también toda la zona desde la Punta Brava hasta el Buceo, es toda la zona de costa. Y nosotros debemos de aprovechar un mejoramiento en la oferta a los vecinos, y en un marco de pandemia, en el que no sabemos si vamos a tener turismo, este municipio está en condiciones de ofrecer una oferta distinta para la atención de la cultura y e turismo interno”.

“Pensemos solamente en la cantidad de hoteles que hay en el municipio. De esos entre un 70 y 80% están cerrados porque no tienen visitantes. Pero a su vez están bloqueados porque no hay fiestas. Hay una problemática en la oferta y en lo laboral. Por eso entendemos ir hacia el turismo de reuniones. ¿Qué quiere decir? Ver cómo se pueden hacer programas de promoción urbanos. Eso lo podemos adaptar a esta zona con el alto número de hoteles que tiene y permiten desarrollar esta variedad”, explicó.

Además, puso como ejemplo iniciativas con la rambla. Recordó que los domingos la rambla se transforma en peatonal con un gran éxito de público. “¿Por qué no podemos llevar esta iniciativa cultural a la peatonalización de fin de semana en los barrios? Hay un alto número de restaurantes, por ejemplo. Nos hemos reunido con un número importante de comerciantes del área de la gastronomía que estarían dispuestos a mostrar lo que se hace en su comercios, con romerías u otras formas”, señaló.

“Pensamos que hay un número interesante de estas propuestas que van a generar ofertas laborales y estamos dispuestos a buscar en este marco una estructura que pueda ofrecer una promoción”, agregó.

En este sentido puso como ejemplo las ferias artesanales, que involucran a mucha gente y constituyen una fuente laboral importante. “Podemos tener ferias que pueden ser rotativas en distintos puntos y que puedan tener un minitour de turismo social”, sostuvo.

Este plan será presentado la semana próxima. “Estamos trabajando en un inventario de obras destacadas, porque este municipio tiene un valor importante desde el punto de vista patrimonial y no somos capaces de disfrutarlo. Por ejemplo, en el primer gobierno municipal del Frente Amplio, había un programa que se llamaba anfitriones y que consistía en capacitar a vecinos, pasantes, para orientar las caminatas tour e ir mostrando los distintos valores que hay en la zona desde el punto de vista de la arquitectura, de los paseos públicos”.

“Se necesita darle a la gente algo más que la zona de costa, que es muy bonita, pero hay mucho más”, sentenció.

“La propuesta la estamos trabajando con el exsubsecretario de Turismo Benjamín Liberof, con el arquitecto Mariano Arana y con aportes de connotados trabajadores que han estado en estos temas”, agregó.

“Hay una oferta para vivir el verano desde otro lugar”, sentenció.