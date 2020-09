Jacob Blake, sobreviviente de protestas policiales, comienza a contar su propia historia

Las manifestaciones contra la violencia policial se han llenado de cánticos con los nombres de las víctimas: George Floyd, Breonna Taylor, Tamir Rice, Eric Garner. En los últimos días, un nuevo nombre, Jacob Blake, ha sido nombrado durante las protestas en todo el país.

En esa lista, sin embargo, Jacob Blake, un afro descendiente al que un oficial de policía blanco le disparó repetidamente en la espalda en Kenosha, Wisconsin, también está apartado. A diferencia de muchas de las personas que se han convertido en símbolos sombríos de un movimiento, Blake sobrevivió y comenzó a contar su propia historia.

«Su vida, y no solo su vida, sus piernas, algo que necesita para moverse y avanzar en la vida, podría ser arrebatado de esta manera, hombre», dice Blake desde su cama de hospital, chasqueando los dedos para enfatizar, en un video publicado durante el fin de semana. En el video, habla públicamente por primera vez sobre lo que le sucedió. Sus heridas son graves y su familia dice que quedó paralizado de cintura para abajo en el tiroteo del mes pasado.

