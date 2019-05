Javier Miranda llamó “antigobierno” a los autoconvocados

Para el presidente del Frente Amplio, el emprendimiento resulta vital para una zona del país “que necesita mayor nivel de desarrollo” y en la que hay problemas de empleo”.

“Esta gente se pone contra la reactivación del tren, que no es solo el tren de Paso de los Toros a Montevideo, porque va a ser mucho más que para UPM y va a generar muchos puestos de trabajo”, agregó.

Acusó además a los autoconvocados de decir “cosas que no son ciertas”, por ejemplo, “no es cierto que UPM no tribute, que no signifique ingresos fiscales importantes para el Estado”, afirmó.