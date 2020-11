Javier Miranda no se postulará para presidir el FA

El actual presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda ha confirmado que no será candidato a las elecciones para presidir el FA.

Aunque señaló que “aún no hay candidatos”, consideró que Marcos Carámbula “puede ser” un buen candidato, pero que en el FA “apenas está iniciando esa conversación”, consigna Montevideo Portal.

Las declaraciones de Miranda fueron realizadas en conferencia de prensa, donde el actual dirigente de la fuerza política de izquierda, aseveró que “no irá por un nuevo mandato en las elecciones internas que se celebrarán en mayo, cuando su período al frente de la fuerza política termine”.

Respecto a Carámbula señaló no tener dudas sobre sus méritos y consideró, afirma el portal de noticias, “que sería un buen presidente”, aclarando a continuación que aún la cuestión de las elecciones no ha sido planteada orgánicamente en el FA.

«Estamos en un proceso de diálogo, no hay ni candidato puesto ni candidato no puesto, y son las primeras conversaciones. Creo que hay todavía mucho camino por recorrer de aquí a las elecciones del 23 de mayo para definir cuál es (el o los candidatos). Creo que hoy el FA como organización apenas está iniciando esa conversación y no está madura aún para tomar ningún posicionamiento», consigna el portal que afirmó Miranda.

Al ser consultado respecto al referéndum para anular la ley de urgente consideración (LUC) o algunos de sus artículos, expresó que había una amplia variedad de actores en el proceso de discusión, resaltando así la importancia de «los procesos de diálogo».

Según publica Montevideo Portal, Miranda expresó que «el FA definió que va contra una parte de la LUC», que es «aquella parte de los artículos que el FA no votó» en el Parlamento e insistió en “buscar el mayor consenso posible para que todos aquellos que consideramos que la LUC es una mala ley -como efectivamente lo es, es una mala ley, es una ley regresiva, represiva- podamos eliminar los artículos, y para eso necesitamos el mayor grado de unidad y para eso el FA con las organizaciones sociales venimos trabajando y dialogando».