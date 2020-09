Jeanine Añez baja su candidatura luego de negociar su impunidad

“Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección”, dijo mediante un video.

La decisión se anunció un día después de conocerse la encuesta Tu Voto Cuenta, que ubicó a Añez en cuarto lugar de la preferencia electoral. Dicho estudio señala que el MAS ganaría en primera vuelta al sobrepasar el 40% de los votos ante la división de sus adversarios.

Añez se postuló por la alianza JUNTOS, que reunió a partidos como Demócratas, Sol.bo, Unidad Nacional y otros. Su candidatura habría generado críticas porque antes, siendo presidenta, había dicho que no se postularía.

“Si no nos unimos, vuelve Morales; si no nos unimos, la democracia pierde; si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa, de verdad está en juego la democracia en Bolivia”, manifestó la mandataria.

Reacción de Evo Morales

El expresidente Evo Morales afirmó que la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez a su candidatura es resultado de una negociación para “su impunidad” por los hechos de corrupción en medio de la pandemia y la violencia y muertes en Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019.

“Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad”, aseguró en un mensaje a través de su cuenta en Twitter.

“Está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Senkata y Sacaba y por el economicidio al que ha sometido al país”, insistió y perfiló que se viene una alianza política de los adversarios de su partido.

“Quienes protagonizaron la crisis neoliberal –adenistas, miristas y emenerristas- quieren continuar el saqueo de #Bolivia mediante la reedición de la tristemente famosa megacoalición en medio de la situación críticas que vivimos”, sostuvo.

Morales renunció en noviembre, acorralado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la sugerencia militar de dimitir. Áñez asumió el poder y poco después de negar cualquier candidatura, la confirmó y desató una serie de críticas. Este jueves dio un paso al costado.