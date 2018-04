Jorge Díaz: “La Justicia Penal está a la vista de todos”

El cambio en el Código del Proceso Penal (CPP) derivó un cambio sustancial en la Justicia Penal en Uruguay. Uno de esos cambios, uno de los más relevantes, es que ahora la Justicia Penal “está a la vista de todos” y puede cuestionarse lo que allí sucede a partir de saber lo que efectivamente ocurre en un proceso penal, según afirmó el fiscal de Corte, Jorge Díaz,

La Fiscalía General de la Nación presentó, este viernes, cuatro piezas publicitarias de una campaña elaborada junto a la Facultad de Información y Comunicación (FIC) para hacer conocer el nuevo Código del Proceso Penal. La campaña fue elaborada en base al trabajo de estudiantes de la FIC, como parte de su práctica preprofesional, con el apoyo del cuerpo docente, según destacó la decana de la FIC, María Gladys Ceretta.

La campaña está identificada por la fotografía de una mujer que comienza a sacarse una venda de los ojos y con el slogan “A la vista de todos”. En este sentido, el fiscal de Corte felicitó a los estudiantes porque “lograron captar la esencia de lo que significa el cambio. No es una fotografía o una pieza publicitaria más, sino que fueron a la esencia del cambio, lo lograron captar y lo lograron plasmar”, dijo Díaz.

“En términos generales siempre hemos concebido a la Justicia como algo ciego, como algo que tiene una venda, seguramente producto de la vieja imagen de la diosa con la balanza, la espada y los ojos tapados, pretendiendo con esa imagen dar una cierta objetividad e imparcialidad, cuando muy por el contrario, para realmente poder actuar con objetividad es necesario actuar con transparencia y para esto hay que ver”, afirmó Díaz.

La imagen muestra alguien que se saca una venda, que antes no veía lo que sucedía en el sistema de Justicia, pero ahora si puede verlo. “Esta no es la imagen de la Justicia, esta es la imagen de una ciudadana que por primera vez puede ver lo que pasa en el sistema de Justicia, que hasta este momento era opaco, (porque) la puerta estaba cerrada (…) eso se terminó”, afirmó.

“Hoy el sistema de Justicia Penal está a la vista de todos. Los ciudadanos nos estamos sacando la venda y estamos observando directamente el funcionamiento del sistema de Justicia. Y cuando nos sacamos la venda y observamos en su integralidad el funcionamiento aparecen su perfecciones y sus imperfecciones. Queda todo a la vista, queda todo expuesto, eso es transparencia y transparencia es democracia”, agregó Díaz.

“No hay democracia plena sin (que haya) un sistema de administración de Justicia que permita juzgar públicamente a las personas que acusa de cometer un delito. No hay democracia plena si el funcionamiento de un poder del Estado no es absolutamente transparente y pueda ser analizado, cuestionado, criticado o aplaudido por el ciudadano”, señaló el fiscal de Corte.

En este sentido, los operadores del sistema de Justicia deben “hablar en un lenguaje llano” para que los ciudadanos entiendan que sucede y el motivo de las decisiones. “Después las puede compartir o no, es la esencia de la democracia el no estar de acuerdo, pero en pleno siglo XXI no podíamos tener un ciudadano con una venda frente al sistema de administración de Justicia; esa venda tenía que caer. Y el nuevo CPP permite eso”. “Un ciudadano sin información es un ciudadano que esta inerme”, enfatizó Díaz.