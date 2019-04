José Rilla le pidió a Manini Ríos que no lo cite en sus discursos

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, general (r) Guido Manini Ríos recibió una fuerte reprimenda en redes sociales de parte del historiador José Rilla, a quien el excomandante en jefe citó durante su discurso de lanzamiento.

Gral.Manini, acabo de oírlo. Le pido que no me use en sus discursos, discrepo con usted en todo porque discrepo en lo más importante: Explique a los uruguayos dónde están los desaparecidos, ayude a la verdad, condene a los criminales.

— José Rilla (@peperilla) April 4, 2019