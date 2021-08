Jubilados y pensionistas no cobraron el aumento de 246 pesos

El decreto todavía no ha sido firmado y no se sabe cuándo sucedería esto.

Difícil de entender lo que ocurrió con los jubilados y pensionistas. Se les prometió un adelanto a partir del mes de julio que nunca llegó. El decreto que aumentaría $ 246 las jubilaciones mensuales mínimas debería haber sido promulgado el pasado viernes pero, una semana después, no ha sido firmado y no se sabe cuándo sucedería esto.

Así lo denunció el representante de los jubilados y pensionistas ante al Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro.

En declaraciones a M24 el jerarca aseguró que los 246 pesos son “absolutamente insuficientes”. “Hay una gran incertidumbre porque se les había dicho que el decreto se promulgaba el pasado viernes, eso no ocurrió, y hasta el día de hoy no ha ocurrido (…) tampoco tiene fecha”, manifestó. “No hay explicación de por qué no se emitió este decreto” criticó.

A inicios de 2020, quienes reciben la mínima perdieron poder adquisitivo porque “la inflación se situó en 9,41% y el aumento fue de 7,56%, es decir perdimos 1,8% de poder adquisitivo”. Entre el mes de enero y junio de 2021, la inflación fue de 4,75% por lo que perdieron poder adquisitivo otra vez.

Existe la posibilidad de que el pequeño aumento sea descontado del que se hará en enero de 2022, algo que Amaro ve como “gravísimo” por afectar más fuertemente a los más vulnerables.

Unos 135.000 jubilados que cobran la jubilación mínima recibirán $ 246 más por mes después de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunciara dicho aumento, un número que el ministro Pablo Mieres admite que es “bajo”.

“Es un incremento en una décima que equivale a unos 250 pesos aproximadamente. Es una cifra baja, es más la señal, que además hay que agregarle esa canasta que tiene un valor de $ 2.500 por la canasta en sí”, agregó Mieres.