Jueves Consejo de Liga en la A para determinar el comienzo del campeonato

La Mesa Ejecutiva de Primera División llamó a los clubes a un Consejo de Liga para el jueves a las 18:30 horas, allí se va a poner sobre la mesa el comienzo del Campeonato Uruguayo 2019.

La propuesta será como siempre, el último domingo de enero para que se juegue la Supercopa, y el primer fin de semana de febrero, el arranque del Torneo Apertura.

No habrá propuesta de calendario como otros años, entienden que no saben hasta cuando va a estar esta Mesa y por lo tanto, no pueden embretar a quien venga con un calendario que no ha hecho.

De acuerdo a nuestros cálculos esta Mesa irá por lo menos hasta marzo o abril, ya que es muy difícil que antes haya elecciones en la AUF. Pero como tampoco los han confirmado a los miembros de la Mesa, no tienen opción, a menos que los clubes pidan que se queden, por lo menos hasta las elecciones.

La idea de la Mesa antes de la intervención, era jugar el Apertura comenzando en febrero y terminando a fin de mayo, Copa América en Brasil (14 de junio al 7 de julio) y depués el Intermedio a partir del 15 de julio y luego el Clausura.