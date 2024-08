Denuncia contra asesor de Cardoso podría ser objeto de segunda denuncia penal

Consultado acerca de si se puede descartar la responsabilidad de Elbio Rodríguez, asesor del exministro de Turismo, en tratar de inducir a error a la Secretaría de Estado para comprar un servicio de publicidad a la empresa constituida en Estonia, el fiscal de Delitos Complejos respondió que “no se puede descartar y decir que no cometió el delito, no se puede asegurar pero no tenemos prueba para descartar y tampoco para responsabilizar, aunque sí se confirmó la existencia de la empresa ubicada en Estonia y su titular. La carga de probar es de Fiscalía dijo el fiscal Rodríguez, no tenemos prueba para determinar que el asesor Elbio Rodríguez cometió una tentativa de estafa”. En caso de que el dictamen del fiscal Rodríguez sea revisado, será la fiscal Silvia Porteiro la encargada de la causa.

El asesor de Cardoso y su intermediación

En el archivo del fiscal Gilberto Rodríguez se relata que la empresa en cuestión no pudo recibir el pago que giró el BROU por decisión de la Unidad de Prevención al Lavado de Activos de Estonia y de esa manera el pago a Kirma nunca se efectuó. La denuncia indicó que el nexo entre Kirma y el Ministerio de Turismo fue Elbio Rodríguez, asesor del exministro Germán Cardoso. La indagatoria incluyó el análisis del envío de varios mails desde la empresa estona al Ministerio de Turismo. El dictamen agrega que “la valoración de los testimonios aportados por los imputados y la mentira o no en sus relatos que pudieren haber expresado no constituyen otra cosa que el derecho a no autoincriminarse”, concluye el dictamen. El fiscal Gilberto Rodríguez dijo a Caras y Caretas que para el archivo se consideraron “aspectos fundamentales como la existencia de la empresa Kirma y de su titular, Georgios Shipillis”. La vinculación entre ambos fue corroborada, dijo el fiscal.

Gilberto Rodríguez dijo a Caras y Caretas que no se opondrá a que su dictamen sea reexaminado al tiempo que uno de los denunciantes, el diputado Nicolás Viera, agregó a este medio que si bien el reexamen sin duda es una posibilidad, también se evalúa presentar una segunda denuncia penal contra el asesor Elbio Rodríguez, porque la declaración del titular de la empresa uruguaya dejó nuevas pruebas. Viera preguntó cómo se va a admitir que su empresa era utilizada para enviar correos y que no se dedica a controlar el uso que hacen sus clientes. Es decir que puede estar siendo involucrado para cualquier tipo de negocio lícito o ilícito y ¿es lo mismo? Viera añadió que se debe explicar por qué los correos electrónicos con la propuesta de compra de publicidad digital salieron de la red de la empresa uruguaya Nation Traffic a Kirma.