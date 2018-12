Karol Parrabichine: “Los trabajadores de Motociclo sentimos que se nos está mintiendo”

Karol Parrabichine, presidenta del sindicato de Motociclo en conversación con Caras y Caretas aseguró que “la situación es muy compleja, y que hay mucha indignación por parte de los trabajadores debido a que no hay avances en la negociación”.

A comienzos de setiembre de 2018, la Justicia rechazó el concurso que había solicitado la empresa Motociclo, argumentando falta de información. Días después se presentó lo solicitada por la Justicia y se inició el proceso legal que tenía como objetivo la continuidad de la empresa que no podía hacer frente a sus obligaciones.

La sindicatura AUPE, encabezada por Gabriel Ferreira, tomó el control de la empresa. Karol Parrabichine aseguró que han tenido reuniones bipartitas y tripartitas y que “en un principio, se acordó la venta en bloque, pero los bancos se niegan a esta posibilidad y de esa forma es muy difícil encontrar una solución”.

Para los trabajadores, el concurso no está dando los resultados esperados y aseguran que se han presentado interesados pero no se avanza en el tema.

Al momento que la empresa entró en concurso, la deuda era de 33 millones de dólares, en su mayoría con 5 bancos de plaza.

“No entendemos cuáles son los motivos que llevan a los acreedores más grandes que tiene Motociclo, que son los bancos, a que no estén de acuerdo con la venta en bloque, lo que pone en duda todo el proceso”. aseguró Parrabichine.

Motociclo comenzó una reestructura hace dos años. “Esa reestructura fue negociada con nosotros, la mayor parte de la gente que se fue lo hizo por decisión propia, viendo la realidad de la empresa. Hemos acompañado entendiendo la situación, pero hoy por hoy lo que pasa es que no se nos brinda la información concreta o verdadera del problema, en pocas palabras, no nos dijeron la verdad. Los trabajadores sentimos que nos están mintiendo”. dijo la dirigente sindical.

En este momento la empresa cuenta con 260 trabajadores, entre los que están en el seguro de paro y activos. Al día de la presentación a concurso había 23 casas de Motociclo funcionando. Hoy sólo quedan abiertas 9. En 2014, 1.000 personas trabajaban en la empresa y tenía 38 sucursales en todo el país.

Mientras los plazos se acortan, los trabajadores complementaron el stock de mercadería con la última importación que llegó para la empresa. Sin embargo, lo que recibieron son productos discontinuados.

Parrabichine dijo que la mercadería no es interesante para los clientes y adelantó que las ventas no se incrementarán en los próximos meses con motivo de los días festivos.

“La mercadería que ingresó no es lo que la gente está buscando comprar y en muchos casos está discontinuada. No es lo que se vende hoy, por consiguiente, no generó mayor venta en los 9 locales que continúan abiertos y la venta no es lo que se esperaba. Eso hace más difícil las cosas porque el costo operativo de la empresa se mantiene con la venta de las sucursales, más la cobranza que se está haciendo en cuanto a deudores que tenga Motociclo”.

En cuanto a la actitud del síndico en todo este proceso, la presidenta del sindicato de Motociclo dijo que “nosotros sabemos que se están cumpliendo los procesos y estamos dentro de los plazos legales. Hay un decreto judicial con un plazo de licitación hasta el 21 de diciembre, pero la sindicatura todavía no ha presentado los pliegos de licitación. Estamos a fines de noviembre y somos conscientes de que eso no se presenta de la noche a la mañana, porque hay que prepararlo y los tiempos se acortan. El hecho es que la sindicatura te dice que en la negociación que mantiene con los bancos ellos no están dispuestos a la venta en bloque, por lo tanto vemos que se bajan los brazos ante eso y se complican obviamente las negociaciones que están manteniendo con los posibles oferentes. Nos encontramos todos los días con que la información se cruza. Por ejemplo, a un interlocutor se le plantea una cosa y a otro se le plantea otra, y cuando todos nos juntamos hay una diferencia en la información, lo que genera muchísimas dudas” .

En cuanto a la postura del Gobierno sobre la situación compleja que atraviesa la empresa y los trabajadores, Parrabichine aseguró que se les pidió que mantengan el diálogo a pesar de que los procesos son lentos. “La realidad es que si no se apuran los procesos, el 31 de diciembre la empresa puede cerrar y 260 trabajadores nos podemos quedar sin trabajo”, aseguró la sindicalista.

“Nos deja la sensación de que nadie tiene la intención de resolverlo. Es increíble que nadie nos dé respuestas a una empresa que históricamente ha sido productiva”, sentenció Karol Parrabichine, presidenta del sindicato de Motociclo.