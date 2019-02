Kim propuso a Trump desnuclearización a cambio del cese de sanciones, pero EE.UU. “no pudo aceptarlo”

“Hemos pensado que no era muy apropiado firmar algo”, ha explicado el presidente de EE.UU., Donald Trump, en referencia a la declaración no suscrita.

“Hemos pensado que no era muy apropiado firmar algo”, ha explicado el mandatario estadounidense en referencia a la declaración no suscrita, al añadir que la parte norcoreana insistía en que “las sanciones se levantaran completamente, pero no podíamos hacer eso”.

El presidente de EE.UU. ha explicado que lo ofrecido por el líder norcoreano a cambio de levantar las sanciones no satisface los intereses de Washington. “Kim propuso desmantelar el complejo nuclear de Yongbyon a cambio del levantamiento de nuestras sanciones, pero no podíamos aceptarlo”, ha reiterado el mandatario estadounidense. Ha agregado que aunque esta central nuclear es “muy grande” no es “lo suficientemente grande”.

“Él quiere desnuclearizar pero solo quiere hacerlo en áreas que son menos importantes que las zonas que queremos”, ha explicado Trump.

“Conocemos muy bien el país. Conocemos cada centímetro de este país. Tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir”, ha aseverado el mandatario de EE.UU. en referencia a una desnuclearización “completa, verificable e irreversible”.

¿Una reunión productiva?

A pesar de no firmar el documento conjunto, el mandatario ha indicado que la reunión con Kim en esta segunda cumbre ha sido “productiva” y que el líder norcoreano le ha prometido no llevar a cabo pruebas de misiles en el futuro.

Además, ha indicado que el encuentro ha transcurrido en un ambiente “muy amigable”. “Nos gustamos uno a otro”, ha agregado en referencia al líder norcoreano.

Asimismo, Trump ha asegurado que Estados Unidos podría realizar inspecciones a los sitios nucleares norcoreanos de manera exitosa.

“Podremos hacerlo muy fácilmente. […] Las inspecciones en Corea del Norte se llevarán a cabo si hacemos algo con ellos, tenemos un calendario”, ha indicado el presidente. Ha señalado que la parte estadounidense tiene conocimiento de algunos sitios nucleares norcoreanos que “la gente no conoce”. “Podríamos hacer inspecciones —pensamos— de una manera muy exitosa”, ha concluido Trump.

“Kim no estaba preparado”

En el marco de la misma rueda de prensa, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha comentado los resultados de reciente reunión de Trump y Kim. Según sus declaraciones, el líder de Corea del Norte se negó a dar más pasos hacia la desnuclearización.

“No logramos algo que finalmente tuviera sentido para Estados Unidos”, ha señalado Pompeo. “Le pedimos [a Kim] que hiciera más. No estaba preparado”, ha reiterado al añadir que “sigue siendo optimista”.

La rueda de prensa del presidente de EE.UU. se ha celebrado dos horas más pronto de lo previsto. Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a través de un comunicado ha anunciado que los líderes no lograron llegar a un acuerdo tras su reunión cara a cara seguida por negociaciones en un formato ampliado con la participación de miembros de delegaciones de ambos países en el hotel Sofitel Legend Metropole en la capital vietnamita, Hanói.

En este sentido, el experto en asuntos del nordeste asiático, Santiago Castillo, ha dicho a RT que a pesar del “fracaso” de la segunda cumbre entre Trump y Kim hay que ser optimistas en lo que se refiere a una posible tercera cumbre bilateral.

Según el analista, ambos líderes necesitan que el proceso —que pusieron en marcha en su primer encuentro en Singapur en junio pasado— dé resultados: el presidente de EE.UU. lo necesita en las vísperas de las presidenciales del 2020 y el líder de Corea del Norte para seguir con el culto a su personalidad y mostrar sus habilidades diplomáticas.

Otra “gran reunión”

Este 27 de febrero, el presidente de EE.UU. calificó de “grande” su encuentro con el mandatario de Corea del Norte, celebrado la misma jornada en la capital vietnamita. Asimismo, Trump añadió que era “un honor” para él reunirse con el líder norcoreano.

Kim Jong-un, por su parte, calificó aquella conversación con el mandatario estadounidense de “muy interesante”. Resaltó que el presidente norteamericano “demostró su coraje” al participar en este encuentro.

El líder de país asiático destacó que EE.UU. y Corea del Norte están superando la desconfianza y los problemas de manera conjunta.

Después de un primer saludo, los líderes se reunieron cara a cara para mantener una conversación, tras lo cual compartieron una cena en el hotel Sofitel Legend Metropole. (Fuente: RT)