La B fijó el comienzo para el 27 de abril

Se reunió el Consejo de Liga de la Segunda División Profesional y fijó el comienzo de la actividad para la fecha que tenían prevista, el sábado 27 de abril.

El sorteo se llevará a cabo el jueves 11 de abril, en principio en la AUF, debiendo pagar los adeudos con jugadores y técnicos el viernes 26 de abril.

Las cuentas generales se van a prorratear en cuotas, mientras que las deudas con jugadores y técnicos más los subsidios, se acordó con la Comisión Interventora que se pagarán con cesión de derechos de la televisión y para aquellos que los tengan cedidos, con garantías particulares.

Se facultó a la Mesa Ejecutiva a poner los nombres de los campeonatos y demás. El campeonato Uruguayo llevará el nombre de Carlos Davanzo. El resto de los nombres están decididos, pero no individualizados a cada uno; deberán poner nombre a los dos ascensos, arquero menos vencido, goleador del torneo, y Fair Play.

Los nombres elegidos son: Jorge Rodríguez Cavallieri (ex Neutral de la AUF y dirigente de Central Español, Artigas Melgarejo (ex presidente de Cerrito), Liber Vespa (ex futbolista), Julio daguer (ex presidente de Fénix) y Carlos Modernell (el Gauchito del talud o el Dios Verde para los más veteranos).

A su vez la divisional pidió una audiencia con el nuevo presidente de la AUF, Ignacio Alonso, para hablar de los temas económicos ya pactados antes de las elecciones.