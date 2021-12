«La caída de cuatro ministros demuestra que no están preparados para gobernar»

Por Lucía Barrios

El secretario general del Partido Comunista (PCU), Juan Castillo, dijo a Caras y Caretas que con la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo se demuestra que algunos dirigentes del gobierno no estaban preparados para gobernar.

“Aquí lo que queda nuevamente demostrado es que se ha innovado y los que decían que estaban preparados para el gobierno, como afirmaban en el slogan, en algunos casos como estos no lo estaban tanto y la prueba está que hoy en el periodo de tiempo que lleva el gobierno al frente de esta conducción del país, ya son cuatro ministros menos que tienen, que resolvieron políticamente sacarlos”, reflexionó Castillo en diálogo con esta revista.

El secretario del PCU también se refería a las renuncias de los exministros Ernesto Talvi (Cancillería), Carlos María Uriarte (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Pablo Bartol (Ministerio de Desarrollo Social).

“En el caso del Partido Colorado, se agrava la situación porque no solamente tienen un menor porcentaje de electoral, el Partido Colorado fue conducido a un escenario tal que tiene su mínima expresión desde el punto de vista electoral, carencia de cuadros absoluta y no están preparados para gobernar como quedó demostrado con la caía de Cardoso. Ninguno de los tres ministros colorados que asumieron están ahora en el gobierno”, agregó.

Asimismo, señaló que este tema genera un problema de credibilidad de Uruguay como país.

“A nosotros nos preocupa qué puede estar pasando en cada una de esas áreas. En esta área tan importante del país, tantas veces demandada desde el punto de vista de sectores que comprenden el turismo en nuestro país en la generación de ingreso, puestos de trabajo, en la expectativa de la llegada de muchos turistas para este verano, en medio de esa situación, el ministro tiene que renunciar. Se tiene que ir no por una decisión tomada desde el ámbito del gobierno, sino que, desde la casa de Sanguinetti, donde se nombra otro ministro. Tenemos preocupación en cuanto a la seriedad del proceso político”, expresó.

¿Cuáles son sus reflexiones con respecto a la Rendición de Cuentas?

Ha quedado claramente demostrado, independientemente de los discursos del gobierno tanto en la campaña preelectoral como después de instalado, que estamos viendo una política de ajuste generalizado con recortes en los gastos presupuestales especialmente en las políticas que deberían ser hoy potenciadas, debido a que la pandemia ha azotado a los sectores más humildes. Los recortes son en salud, vivienda, educación y las prestaciones sociales. Mientras el gobierno se ufana de decir que está generando ahorros en medio de una situación de emergencia social, de preocupación social de la inmensa mayoría, no quiere decir ninguna otra cosa que ajuste fiscal hacia los más humildes en nuestro país.

¿Considera que la coalición de gobierno se debilita después del caso de Cardoso?

¿Y eso no debilita a la coalición?

¿Cree que los medios están realizando una persecución feroz contra dirigentes sociales, sindicalistas y políticos opositores?

No son los medios genéricamente hablando, creo que tenemos que hacer distinciones, uno puede generalizar que todos los medios de comunicación, toda la prensa escrita, todos los canales de televisión y que entonces todos los trabajadores y trabajadoras de esos medios están siendo parciales. No creo eso. Pero sí creo que la utilización a veces de algunos medios que no tienen una independencia, una visión generalizada y que hacen más que nada un trabajo que solo mira, solo analiza y coloca la lupa en lo que pueda hacer militantes de izquierda, sociales o lo que ha sido la gestión de los gobiernos anteriores. Es una mirada muy parcial y tiene connotaciones políticas a favor de la mayoría circunstancial que hoy está en el gobierno. Algunos medios, algunos programas de los medios y algunos periodistas, por suerte pocos, hacen un trabajo servil, ya que es útil políticamente a esa concepción en contra de los militantes de izquierda y de los gobernantes anteriores.

¿Cómo cree que se desarrollarán las movilizaciones sociales luego de este proceso de reapertura que está realizando el gobierno?

Ante la apertura de la movilidad, la reducción de los efectos de los contagios de covid-19, el estado de ánimo que ha generado la recolección de firmas, al estar insertos en la campaña del referéndum, con la convocatoria con los consejos de salarios, en donde los trabajadores se ven notoriamente perjudicados, ante el inicio de la Rendición de Cuentas, que ha apostado al achique en medio de las expectativas de jubilados, pensionistas, trabajadores, eso hace que las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, las cooperativas, los comerciantes, tengan la necesidad de movilizarse y hacerse sentir. Creo que hay un conjunto de elementos que nosotros valoramos que van a generar que se profundice aún más las movilizaciones porque el pueblo necesita respuestas y porque por sobre todas las cosas la gente necesita trabajar, mejorar el salario, el poder adquisitivo.