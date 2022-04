La «cárcel del Pueblo» durante el Terrorismo de Estado

Las visitas autorizadas a la «Cárcel del Pueblo» por parte del Ministerio de Defensa no serán guiadas por lo tanto no habrá quién informe a los visitantes de la historia completa de ese centro de detención, obra de los tupamaros entre los años 1971 y 1972, pero que desde ese año fue un centro clandestino de detención a cargo de las Fuerzas Armadas.

Sara Youtchak es la primera detenida en la Operación Morgan, operativo que desataron las Fuerzas Armadas contra militantes del Partido comunista del Uruguay (PCU).

Fue de las decenas de prisioneras y prisioneros que pasaron por el centro clandestino de detención conocido como Cárcel del Pueblo.

«A mi me detienen en octubre de 1975 y soy de las primeras secuestradas ya que hasta el momento, al menos para los militantes comunistas no había experiencia de que te detuvieran en la calle y te desaparecieran», cuenta Sara entrevistada por Caras y Caretas .

«Me detienen en la calle Belgrano cinco tipos que me vendan y desde ese momento me entran a golpear; me llevan a un lugar que no puedo afirmar pero supongo era la Guardia Republicana, y a los dos días me llevan al 300 Carlos donde me siguen torturando. Después de unos días me trasladan a otro lugar, yo estaba tirada en el piso y siento una voz que me dice «tranquila que dura poco» y era el compañero Jorge Castillo».

Ese «dura poco» fue un acto de fe por que Sara como tantos otros militantes estuvo mas de cinco años en prisión.

«En ese lugar que estaba vendada trataba de darme cuenta donde estaba por los sonidos; recuerdo que allí vendada me desnudan y me bañan. Me dicen que estaba un operativo «anti-suicidio» por lo que tenía custodia permanente y tal era el estado físico en que me habían dejado que recuerdo por lo que me decían los propios milicos que tenia todo el cuerpo azul, salvo un seno y toda la espalda como con latigazos. Hasta los milicos se asustaban y recuerdo que el que me cuidaba mientras me bañaba horrorizado me dijo: «¡que te hicieron!». Ese soldado, de los varios que estaban espantados por lo que nos hacían y tuvieron un trato mas humanitario, luego murió en extrañas circunstancias».

Cárcel del Pueblo

«Yo escuchaba cada 15 minutos el motor de un ómnibus. Cuando sonaba el teléfono atendían y decían familia Suárez, hasta que un día una mujer golpeó a la puerta, la entraron de los pelos y la mujer desesperada gritaba que ella no tenia nada que ver, que era trabajadora doméstica y que su patrón vivía a la vuelta por Bulevar España. Yo me crié ahí, estaba secuestrada a siete cuadras de mi casa y ahí supe que me tenían en la Cárcel del Pueblo».

