La China Suárez se estrenó como cantante

La China Suárez debutó como cantante este jueves con un tema cuya letra podría tener algunas conexiones con el escándalo en el que recientemente estuvo envuelta, y el videoclip que acompaña al lanzamiento musical ya es furor en YouTube.

La China Suárez elegió hacer su primera incursión en el terreno del canto junto al cordobés Santiago Celli, exintegrante de Salvapantallas. El tema se llama «El juego del amor», y la actriz reveló en la red que pronto presentará nuevas canciones.

«En junio se conocerán las canciones de ella que venimos trabajando«, adelantó Celli en un vivo de Instagram. Mientras que la China Suárez agregó: «Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas me sacó todas las dudas, ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza y acá estamos«.

El tema contó con producción de los talentosos y experimentados Ale Sergi y Cachorro López, y en una hora superó las 6500 reproducciones en YouTube y asciende constantemente.