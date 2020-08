La cooperación entre China y América Latina avanzará a pesar de las presiones externas

Durante la epidemia de Covid-19, China y América Latina han establecido un nuevo modelo de «diplomacia en la nube». El presidente chino Xi Jinping ha mantenido una estrecha comunicación con los líderes de muchos países de América Latina, incluyendo Brasil, Argentina, Cuba, México, Chile y Venezuela. En total han intercambiado ocho llamadas telefónicas y más de 20 cartas, sentando una buena base para el desarrollo y la consolidación de las relaciones entre China y América Latina en esta nueva era. En la reunión especial sobre la epidemia celebrada por los ministros de Relaciones Exteriores de China y América Latina el 23 de Julio, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, expresó claramente su deseo de profundizar la cooperación entre China y América Latina en nuevos ámbitos, ampliar los intercambios económicos y comerciales existentes y promover la cooperación entre ambas partes en materia de salud pública, seguridad alimentaria, mitigación de la pobreza, economía digital y energía limpia, así como fortalecer el diálogo y la comunicación con organizaciones regionales como MERCOSUR y la Alianza del Pacífico.

Los ministros de América Latina presentes se hicieron eco del discurso del ministro Wang, dando respuestas positivas sobre el futuro de la cooperación entre China y América Latina. Además, el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio A. Berdegué, dijo que China es un socio comercial importante de América Latina y que el desarrollo económico de alta calidad de China es de gran importancia para la región. En la 56ª Cumbre de MERCOSUR, su presidente Luis Lacalle hizo hincapié en que dicha organización es de gran importancia para la seguridad alimentaria de China y pidió a todos los países de América Latina que intensifiquen su diálogo con China. El presidente de MEXCHAM, Efrén Calvo, el economista chileno, Andrés Rebolledo, y la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina Correa da Costa Dias, también reconocieron la cooperación sino -latinoamericana.

Las relaciones comerciales bilaterales son cada vez más palpables

Pese a la turbulenta situación epidémica, el rendimiento económico y comercial entre China y América Latina es brillante. Según las estadísticas, el superávit comercial de Brasil con China en el primer trimestre fue de 4.330 millones de dólares, lo que supone el 77,9 % del superávit comercial nacional, frente a los 2.960 millones en el mismo período de 2019. Durante ese mismo período, las exportaciones de soja de Brasil a China aumentaron un 17 %, de pollo un 55%, y de carne un 124,7%. Las exportaciones de Chile a China también aumentaron un 7,5 % en la primera mitad del año, representando el 34,9% de las exportaciones totales de Chile, que ocuparon el primer lugar. De enero a febrero, las exportaciones de automóviles chilenos a China aumentaron un 26%, y Chile sigue siendo el mayor proveedor de cobre refinado de China. De marzo a junio, China fue el principal socio comercial de Argentina. En Julio, el ministerio de economía de México canceló las medidas antidumping contra el hexafosfato de sodio proveniente de China, y la inversión china en México aumentó hasta un 971%.

Los eventos organizados de manera digital han resuelto los obstáculos que causan la distancia. En julio, la Exposición Digital de Comercio Internacional Latinoamericano de China ( Langfang ) y la Exposición Digital de Comercio Internacional de China – América Latina ( México ) tuvieron un gran éxito, atrayendo a más de 8.000 compradores latinoamericanos. El monto de las transacciones alcanzó los 7 millones de dólares y el monto de transacciones previstas superó los 46 millones de dólares. Las exposiciones digitales no solo facilitan el comercio, sino que también aportan nuevas ideas a la cooperación sino – latinoamericana en la era posterior a la epidemia. Agustín García Rechy, director para Asia y Oceanía de COMCE, dijo que la plataforma digital puede reducir los costes operativos y atraer mercados más grandes, especialmente las pymes. Tomás Bermúdez, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, también dijo que las ferias digitales ofrecían nuevas oportunidades para el comercio y el suministro de materiales entre diferentes partes.

Presionar a América Latina no tendrá éxito

La tensión cada vez mayor entre China y Estados Unidos se produce a puertas de unas elecciones generales en el país norteamericano. Washington ha intentado ejercer presión sobre la región latinoamericana para que se aleje de China. En lo relacionado con la tecnología 5G de Huawei, Estados Unidos forzó a Brasil a resistirse a esta compañía en contra de sus propios intereses, causando una brecha entre el gobierno brasileño y el chino. EE.UU se entrometió en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, proponiendo un candidato que difunde discursos ideológicos para politizar dicha organización. Además, el país norteamericano ha presionado a Venezuela y Cuba en un intento de destruir los gobiernos de izquierda latinoamericanos. Insatisfecho con los estrechos contactos entre Argentina con China, EE.UU no ha querido dialogar con Alberto Fernández sobre la reestructuración de la deuda. Pero la «disciplina paternalista» estadounidense se ha encontrado con una «respuesta rebelde». El vicepresidente brasileño, Hamilton Mouran, dijo que no prohibiría a Huawei participar en la licitación para la construcción de una red 5G en Brasil aunque hubiese recibido presión de Estados Unidos, haciéndose eco del discurso del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, que participó en el Foro de Seguridad de Aspen. Éste dijo que en las últimas dos o tres décadas, Estados Unidos se ha beneficiado de los fondos chinos y se han desarrollado rápidamente. ¿Por qué no puede Brasil fortalecer sus relaciones económicas y comerciales con China bajo el principio del sistema democrático y la economía de mercado? Las autoridades argentinas también expresaron su apoyo al desarrollo de la tecnología 5G de Huawei en su país. Al publicarse la noticia de la participación de Claver-Carone en las elecciones presidenciales del IDB, fueron varios los ex políticos latinoamericanos que se opusieron a ello, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, también abogó por posponer las elecciones. En la 56ª Cumbre de MERCOSUR, el presidente uruguayo que ostenta la presidencia rotatoria de la institución, pidió públicamente a los países latinoamericanos que no caigan en la «trampa de la oposición binaria» debido al enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y que por el contrario lleven a cabo contacto con ambas partes.

Basándose en la reflexión sobre el equilibrio de las razones históricas y los intereses realistas, la línea de defensa independiente de América Latina sigue estando bajo la gran presión de Estados Unidos. Primero, América Latina ha acumulado agravios durante mucho tiempo y siempre ha estado atenta a la intervención estadounidense disfrazada bajo la máscara de la Doctrina Monroe. Segundo, en América Latina existe razones para tener una clara comprensión del concepto de seguridad nacional por parte de Estados Unidos, cuyas acusaciones vienen a la par de la presión antes de unas elecciones generales. En tercer lugar, América Latina no está dispuesta a asociarse con Estados Unidos sacrificando la oportunidad de comerciar con China. Brasil, que está sufriendo las graves consecuencias de la pandemia, necesita la ayuda de China en el ámbito de las vacunas y los suministros médicos, y el rechazo de la tecnología 5G de Huawei también va en contra de sus propios intereses. Otros países de la región también esperan encontrar un equilibrio entre la pérdida del mercado chino y las sanciones estadounidenses para protegerse en la «batalla del dragón águila».

La cooperación debe luchar contra las mareas

A corto plazo, la cooperación económica y comercial entre China y América Latina tiene el riego de posible debilitamiento debido a la reducción de la demanda latinoamericana, la contracción de los negocios de las empresas multinacionales en China y las políticas económicas orientadas hacia el interior del gobierno latinoamericano. Debido a que la tendencia de localización de la cadena industrial latinoamericana es cada vez más evidente, explorar el nuevo punto de crecimiento del comercio entre China y América Latina y aprovechar el potencial de la cooperación entre ambas partes en los campos existentes y emergentes sigue siendo una tarea urgente. Mientras que el desarrollo de la tecnología 5G de Huawei en América Latina es considerada una amenaza por Estados Unidos, que cuenta con un 30% del poder de voto en las elecciones a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, a ello se suma el apoyo de gobiernos de derecha como Brasil y Colombia, por lo que la cooperación sino-latinoamericana avanza bajo una presión exterior mayor. Si Estados Unidos ocupa el asiento de la presidencia del BID, aumentará su intervención en la cooperación entre China y América Latina.

A largo plazo, la cooperación entre China y América Latina se encuentra en un período crítico de mejora. Mientras que las relaciones sino-estadounidenses son cada vez más tensas, la influencia de Washington traerá desafíos sin precedentes a la cooperación entre China y América Latina. De cara a las elecciones generales no se puede descartar el “incidente del cisne negro”, es decir, una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Dado que las actividades comerciales entre ambas partes avanzan en contra de la tendencia general de declive y la economía china creció un 3,2% en el segundo trimestre de este año, 10 puntos porcentuales más que el primero, con un descenso del -6,8%, la cooperación entre China y América Latina tiene amplias perspectivas de crecimiento. Aún así, ambas partes deben planificar cuidadosamente su estrategia bajo el contexto complejo externo. Sería una lástima que tanto sacrificio no pudiese despertar a los políticos para que dejen atrás sus diferencias ideológicas, que solo generan un sin fin de disputas y entorpece la búsqueda de un futuro mejor para todos los pueblos, ya que es del interés de ambas partes encontrarse a medio camino para llevar a cabo un desarrollo próspero en la era post-pandemia.

*La autora es asistenta de investigación del Instituto de Estudios Internacionales de China.