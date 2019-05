La destitución de los generales no alcanzó la mayoría requerida

El Senado debatió este miércoles durante varias horas las venias que presentó el gobierno para destituir a cuatro generales del Ejército acusados de no informar a sus superiores las confesiones que hizo el ex militar José Gavazzo ante un Tribunal de Honor y un Tribunal de Alzada.

La destitución requería una mayoría especial que no se alcanzó debido a que 15 integrantes de la oposición votaron en contra.

A continuación se detalla la votación de cada integrante del senado.

María Dolores Álvarez NO, José Amorín NO, Saúl Aristimunio SI, Carol Aviaga NO, Patricia Ayala SI, Carlos Baraibar SI, Pedro Bordaberry NO, Carlos Camy NO, José Carlos Cardoso NO, Charles Carrera SI, Juan Castillo SI, Germán Coutiño NO, Germán Cardoso NO, Javier García NO, Daniel Garín SI, Lis Alberto Heber NO, Pablo Iturralde NO, Sandra Lazo SI, Juan Villalba NO, Ruben Martínez Huelmo SI, Graciela Matiaude NO, Rafael Michelini SI, Pablo Mieres NO, Constanza Moreira SI, Marcos Otheguy SI, Yerú Pardiñas SI, Ivonne Passada SI, Jorge Saravia NO, Miguel Pasallo SI, Mónica Xavier SI y la presidenta del Senado Lucía Topolansky SI.

«Esperamos de la oposición la lealtad institucional que el tema requiere. Si a 40 años, quienes nos metieron la picana o el submarino, piensan que no hay heridas, estamos en problemas», expresó el senador Ruben Martinez Huelmo en su argumentación.

Otra de las expresiones a favor fue la del senador Rafael Michelini quien dijo que «con cada voto que haya hoy en el Senado, estamos definiendo la historia del país (…). Se debe tener coraje y gesto. Coraje para hacer lo que se debe hacer y gesto porque la institucionalidad está primero».

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry, se manifestó en contra cuestionando el accionar del presidente. “El presidente sanciona a los más bajos en la escala jerárquica (mientras) el secretario de la Presidencia sale de esto como si acá no hubiera pasado nada”.

Asimismo, Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, acusó a Vázquez de ser un mal jefe de las Fuerzas Armadas. “Estamos en esta situación porque un periodista evidenció que la actitud de Vázquez respecto a los derechos humanos ha sido por lo menos presidente. Se ha echado una suerte de manto de desinterés”.