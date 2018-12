La estrategia de la provocación

La obra realizada por el Estado, la ruta nacional 30, en el tramo que va desde ruta 5 hasta la ciudad de Artigas, es una noticia excelente para el norte del país. La inauguración del tercer Instituto Tecnológico Regional de UTEC en Rivera, donde miles de jóvenes podrán estudiar mecatrónica industrial e ingeniería en logística, entre otras carreras que componen la oferta de educativa de esta universidad, es todavía más: un acontecimiento histórico. Las grandes obras que todavía se están ejecutando en la zona, como varios puentes sobre otros tramos de ruta, el balizamiento del aeropuerto de Artigas, o el tramo de vía férrea que une Paso de los Toros con la ciudad de Rivera, cuya presentación pública está prevista para el 18 de diciembre, terminarán de conformar, junto con las obras ya concluidas, un verdadero salto infraestructural en la zona del interior del país más alejada de la capital. Además, el Ministerio de Transporte anunció que retomará las obras en ruta 27, también en el norte del país, y las intervenciones viales ya alcanzan a los 3.000 km de rutas recuperadas en el territorio nacional en este período. Las obras no se detienen allí. Cada mes ha sido fecundo en inauguraciones. En noviembre hemos visto la entrega de viviendas para realojo del barrio Mailhos, llevado adelante por el Programa de Mejoramientos de Barrios del Ministerio de Vivienda, la inauguración del Antel Arena, estas inauguraciones del norte del MTOP y UTEC, y en pocos días se presentarán nuevas obras en otras localidades. Por ejemplo, el próximo miércoles 5 de diciembre se inaugura un polideportivo público en Colón, en el Municipio G de Montevideo, que incluye tres cooperativas de viviendas y 38 casas dúplex para realojos regularizados por el Proyecto de Integración de Asentamientos Irregulares.

Ante estas obras impresionantes que se acumulan a menos de un año de las elecciones, la derecha no tiene otro camino que intentar opacarlas, esconderlas, ningunearlas o desviar la atención de la ciudadanía para que la gente se sumerja en polémicas absurdas. Cuentan para ello con el apoyo militante de los medios de comunicación más importantes que, no olvidemos, formaron parte de la convocatoria al acto de Santa Bernardina, donde se hizo el lanzamiento del movimiento ruralista opositor Un Solo Uruguay, con sus ya famosas diez mochilas, el 28 de enero de este año, hace apenas diez meses.

Este movimiento que alguna vez fungió de autoconvocado, es un movimiento de patrones del campo donde está metido hasta la manija el Partido Nacional, y cuyo único propósito es sacar al Frente Amplio del gobierno y sustituirlo por un gobierno de corte neoliberal de características similares a los de Mauricio Macri o Jair Bolsonaro. De sus consignas, de los audios que se han filtrado de sus grupos de WhatsApp y de los incidentes en los que se han visto involucrados a lo largo del año, surge con claridad meridiana que no son un movimiento social ni de trabajadores, sino un movimiento político de empresarios y patrones rurales, con escaso apego a las formas de la democracia y en el que alcanzan protagonismo personajes verdaderamente insólitos, en ocasiones con abultados prontuarios que sugieren una cooptación por catálogo.

Repasemos. A principio de año se conoce la existencia de este movimiento y se empiezan a viralizar audios de WhatsApp en los que llaman, entre otros delirios de violencia, a la guerra civil con lanzas, amenazan con sitiar Montevideo y desabastecer a la capital y a los principales balnearios de alimentos y productos indispensables para la vida si el gobierno no accede a sus demandas. Poco tiempo después, se enfrentan con el presidente en la puerta del Ministerio de Ganadería, le faltan el respeto, lo prepotean y lo insultan. En otro episodio impactante de su corta vida, los ruralistas desalojan violentamente a un grupo de trabajadores que hacían una asamblea por un despido injustificado en una estación de servicio de Santa Clara de Olimar, y cuando lo hacen, se reconocen como parte del movimiento de autoconvocados y del Partido Nacional. En los Consejos de Ministros abiertos en Playa Pascual y en La Macana, integrantes de este movimiento insultaron a las autoridades y hasta llegaron a tirar una bomba de estruendo dentro de la carpa donde se desarrollaba el consejo. Hasta que finalmente, en la inauguración de la ruta 30, un grupo de presuntos “tabacaleros”, que ahora se sabe que eran funcionarios de la intendencia blanca y no son reconocidos por el sindicato de trabajadores del rubro, protagonizan un incidente cuando se abren paso a empujones para colocar una pancarta haciendo lobby para Monte Paz. Su reclamo los muestra de cuerpo entero: “Queremos que bajen los impuestos y que dejen de complicar a la empresa Monte Paz, que se nos va a ir y nos va a dejar a todos en banda”.

La estrategia del movimiento Un Solo Uruguay es presentarse en todas las actividades del gobierno nacional en el interior del país para boicotearlas. Cualquier cosa, desde Consejos de Ministros o visitas de dirigentes políticos, hasta inauguraciones de obras. Cuando están presentes, insultan, obstaculizan el desarrollo de los actos y provocan a más no poder. En general, el gobierno no cae en sus provocaciones, pero tampoco es indispensable para que los opositores hagan su juego. La prensa está con ellos. Amplifica sus acciones y si algún jerarca del gobierno reacciona, nos tienen un mes discutiendo sobre la deriva autoritaria del Frente Amplio, como si Uruguay viviese bajo un clima de terror propiciado por el Estado, bajo el mando de un grupo de déspotas y usurpadores.

No toda la oposición está en el mismo juego, pero algunos están muy comprometidos con una estrategia de tergiversación y provocación permanente, en busca de incidentes, errores, torpezas o lo que sea para desviar la atención de las realizaciones que el gobierno quiere mostrar e instalar un clima de zozobra institucional completamente despegado de la realidad, pero eficiente en la comunicación política. Con los medios trabajando, las noticias falsas inundando las redes sociales y unos cuantos operadores, logran gobernar la agenda y hacer que todo el mundo hable de lo que ellos quieren e incluso llegan a horadar la unidad de la izquierda, que con una ingenuidad impresionante cae permanentemente en las trampas de sus adversarios.

Hemos pasado toda la semana discutiendo un episodio irrelevante ocurrido en la inauguración de la ruta 30, entre el ministro Eduardo Bonomi y un grupo de personas que intentaron desplegar una pancarta frente al micrófono ante el que hablaban las autoridades y para hacerlo, objetivamente, se metieron empujando no sólo a varios ministros y al secretario de la Presidencia, sino también a otras personas que se encontraban allí. La reacción del ministro fue un poco de barrio, ante una actitud de pesado, y la actuación de la custodia debe entenderse en el contexto de todo lo que ha venido sucediendo, porque los custodios del ministro Bonomi toman decisiones para proteger su integridad y lo hacen a sabiendas de que el ministro vive bajo amenaza. En Uruguay no corren riesgo la democracia ni el derecho de protesta ni el de libertad de expresión. Eso lo sabe todo el mundo. A izquierda y derecha. Acá todo el mundo dice lo que quiere y lo dice cuando quiere y donde quiere. La sobreactuación ante un hecho menor no le agrega ni un ápice de democracia a la democracia; lo que sí hace es contribuir al circo que la derecha quiere instalar para que no se hable de las obras que se inauguran, de las rutas que se arreglan, de los uruguayos que acceden a la vivienda, de los jóvenes del interior que ahora pueden estudiar en la Universidad sin tener que desarraigarse, del complejo de viviendas inaugurado para los jubilados en Dolores la semana pasada o de las 36 viviendas para jubilados inauguradas por el Mvotma y BPS esta semana en Maldonado, de los 14 años de crecimiento de salario real ni del bono de fin de año que cobrarán 160.000 jubilados en los próximos días. Ellos quieren sumergirnos en un debate inventado para que no se hable de la realidad porque su estrategia es instalar una ficción de cine catástrofe que no tiene nada que ver con nada. Ese es el único camino verdadero que tienen para ganar las elecciones el año que viene, salvo que alguien crea que se les puede ganar a las candidaturas renovadas que tiene el Frente Amplio proponiendo que la gente pueda manejar el auto después de tomarse una copita en la parroquia.