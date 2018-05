La exportación de carne bovina aumentó un 12%

La exportación de carne bobina aumentó un 12% en términos de toneladas entre el 1º de enero al 28 de abril de 2018 en comparación al mismo período del año anterior. Se registró un aumento de de 143.000 a 160.000 toneladas, según un informe del Instituto Nacional de Carnes (INC).

Además, el documento explicita que las exportaciones totales del sector cárnico suman US$ 684 millones, lo que representa un incremento de 17 % con China como principal destino seguido de la Unión Europea.

Los ingresos obtenidos por carne bovina alcanzaron a US$ 565 millones, valor que representa un 83 % del total embarcado en el sector cárnico, dice el informe oficial. Asimismo, señala que la participación de la carne ovina es de 3 %, con US$ 23 millones, mientras que las menudencias son un 6 % del total, con US$ 39 millones.