La expulsión del jefe del Ejército fue “roja directa”, no por “doble amarilla”

“El presidente lo destituyó porque sus declaraciones no condicen con un Estado de Derecho, con un sistema republicano democrático de gobierno. Esa fue la única razón”, aseguró una fuente del gobierno.

En el gobierno no cayó bien la manera en que se informó la destitución de Guido Manini Ríos. Sobre todo porque se insistió en remarcar que el presidente “se cansó” de los reiterados excesos del militar.

“Lo peor fue que hasta algunos dirigentes del Frente Amplio salieron a dar fuerza a esa versión, y es falsa”, explicó una fuente de gobierno a Caras y Caretas.

Para ser gráfico en su explicación, utilizó una comparación futbolera: “Fue roja directa, no doble amarilla”, los comentarios que realizó sobre los fallos de la justicia no dejaron margen para dudas. “El presidente lo destituyó porque sus declaraciones no condicen con un Estado de Derecho, con un sistema republicano democrático de gobierno. Esa fue la única razón”, expresó la fuente.