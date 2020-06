Me dicen que hoy el Frente Amplio va a pedir a la vicepresidenta Beatriz Argimón explicaciones por sus palabras en el audio difundido la semana pasada.

Me parece bien que el Frente actúe con prudencia y responsabilidad institucional, máxime que Beatriz Argimón es una persona con una larga actividad política y muy estimable.

Sin embargo, en lo que se dice en el audio no hay nada que explicar porque no hay nada que se haya publicado fuera de contexto, ni nada que tenga dos explicaciones.

La vicepresidenta fue tan explícita en sus afirmaciones que todo lo que se explique está demás. Afirmó que “todo se graba”, “que todo se escucha”, que los “abogados” analizan las conversaciones y recomiendan o no “hacer algo”, que “se reciben extorsiones todos los días y a veces se denuncian y a veces no”, que a veces se resuelve “hacer algo” y entonces es necesario “cuidarse”, especialmente “si sos muy joven”. En el caso particular, ella “evitó” que a Cristino “le hicieran algo” y además resolvió ceder a “la extorsión” llamando a “Luis” para que firmara el cheque.

Hablando del audio que se ha escuchado en éstos últimos días en que la Vicepresidenta Dra.Beatriz Argimón dialoga con el Relacionista Público Fernando Cristino, lo primero que hay que saber es que los dos interlocutores sabían que su conversación estaba siendo grabada, Argimón, porque advirtió que todo lo que se dice se graba y el segundo porque estaba grabándola en ese momento.

Por eso, todo lo que se dice o no se dice es intencional. Argimón, que es escribana, sabe bien lo que es o no delito, lo que es jactancia y lo que es extorsión. No hay sorpresa, ni inadvertencia, ni ingenuidad, aunque a fuer de ser sincero, puede haber estupidez.

La llamada parece ser hecha por Argimón a un amigo con el que tiene vínculos amistosos, familiares, políticos y comerciales.

Se responde así a una llamada anterior de Cristino a una persona a la que ambos prefieren no nombrar, en virtud que saben que esa llamada puede tomar estado público.

A esa persona se le llama “aquella”, precisamente evitando llamarla por su nombre, sabiendo que el diálogo está siendo grabado y eventualmente escuchado por una o varias personas.

Es evidente que a todos nos gustaría saber de quién se trata, no tanto por chusmas sino por qué semejante precaución supone, en gente tan locuaz, que algo se quiere ocultar.

En esa llamada anterior, al parecer Cristino pide que le paguen 5.000 dólares que le debe la Intendencia de Maldonado y amenazaría con hacer público una información referente a un dealer que le proporcionaría droga al Presidente Lacalle Pou. Se menciona, no se sabe a qué mérito a Jorge Larrañaga y a ella misma.

Argimón le sugiere a Cristino no hacerse eco de lo que se escucha, máxime cuando se trate de jerarcas institucionales porque cuando se hace “es complicado”.

“Ojo!”, le dice al muchacho…..

Argimón dice haber sido informada por su equipo de esta llamada que los abogados interpretan como una extorsión y desestiman la idea de “hacer algo”, porque Argimón se hace cargo de hablar con “Fernando “para alertarlo del riesgo en el que incurre metiéndose con “gente de tal investidura”.

Por ese riesgo mayúsculo, cuando Cristino le informa “que había sido amenazado de muerte”, la vicepresidenta ni siquiera se sorprendió, como hubiera hecho cualquier persona, máxime siendo la “madrina”.

Por el contrario, con un “me imagino” puso punto final a esa parte del diálogo y dejó al “ahijado” con la denuncia en la boca…… Que por otra parte, el amenazado hizo como corresponde, en la seccional décima de la policía.

Les pedí que “no te hicieran nada” dice Argimón dispuesta a ayudar a todo el que lo necesite y sin dejar de advertir que cuando uno se mete con tales investiduras hay que cuidarse mucho.

“Cuidate!”, muchacho, “que sos muy joven”, le dijo Beatriz, advirtiéndole sutilmente que podía ligarse una paliza, si los abogados decidían “hacerle algo”.

Si bien todo esto es curioso, lo más llamativo es que la vicepresidenta, lejos de hacer la denuncia penal como corresponde a un funcionario público, al final de la conversación resuelva ceder a la extorsión ofreciéndose a hablar con “Luis” (parece referirse a Luis Borsari) para que firme el cheque de 5.000 dólares que Cristino aspira a cobrar.

LAS ESCUCHAS

La conversación confirma, legitima y vuelve algo natural la intervención telefónica extrajudicial de los celulares de los jerarcas públicos y de otras personas indeterminadas, con el curioso propósito de actuar contra las “extorsiones que ocurren todo los días”.

La afirmación de la vicepresidenta de la República es terrible y para nada inocente. Nos advierte a todos los uruguayos que de ahora en adelante tenemos que saber que todo se graba y se actúa “haciendo algo” de lo que “hay que cuidarse, especialmente si sos muy joven”. Si bien hasta ahora solamente se conocen denuncias como en el caso de la economista Laura Raffo, eso puede ser sólo el principio. Así lo interpretó el joven Fernando Cristino que atemorizado presentó una denuncia que hoy investiga la Fiscalía de Fragrancia, luego de haber recibido una amenaza anónima contra su vida por su teléfono celular.

Beatriz Argimón reconoce el espionaje telefónico ilegal por parte del Estado, que dispondría de un equipo de abogados destinado a grabar y escuchar en la noche todas las llamadas sospechosas y como hemos dicho, “hacer algo” cuando estas resulten a su juicio peligrosas.

Lo de “hacer algo” es de tal gravedad que no sólo justifica que Argimón diga que se hace cargo de hablar con Fernando sino que le repite que se cuide, que es muy joven, que ahora que ellos son gobierno hay que cuidarse más y que no haga nada que lo ponga en peligro.

Eso sin olvidar recordarle que existe su mamá y que si necesita algún remedio ella está muy interesada por su salud, porque cuando tiene que dar una mano siempre la da.

Y por las dudas, olvidó decirle que la cuide….porque “es complicado”.

Lo afirmado es inocultablemente de extrema gravedad. La vicepresidenta no sólo afirma que el gobierno es extorsionado diariamente, no se sabe por qué motivo, sino que revela que esas extorsiones no han sido denunciadas a la justicia como corresponde.

Abre además una interrogante: ¿por qué no se denuncian? .

La pregunta anterior puede tener múltiples respuestas y ninguna de ellas es inocente. El funcionario público que no denuncia un delito comete un delito. Quién comete un delito tiene un motivo. El lector puede interpretar que se trata de una jactancia de la vicepresidenta para amedrentar a su interlocutor, pero por lo visto no cree demasiado en su táctica cuando culmina cediendo a su demanda.

LAS MEGAFIESTAS

Fernando Cristino es propietario de Cristino Management, una agencia reconocida en la noche de Punta del Este y todo el Cono Sur.

En Punta del Este, en el círculo mediático de las modelos VIP, en los mega shows a beneficio de distintas instituciones, en las fiestas promocionales y en los festivales de música Cristino tiene relevancia.

No se trata solamente de un pibe un poco pirado, sino que es o ha sido concesionario de la edición uruguaya de la Revista Caras, hasta el punto de nombrar para su dirección al hijo de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quién ulteriormente terminó asociándose con él en la organización de fiestas especialmente sponsorizadas por la Intendencia de Maldonado.

Más llamativo es que siendo la escribana Argimón presidenta de la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, esta haya adjudicado a Cristino -su “ahijado” y socio de su hijo- la realización del mega evento a beneficio de la mencionada institución.

En 2017 Cristino organiza el mega evento ‘Pantene Punta del Este Fashion Show’, donde la Intendencia de Maldonado, asume el costo de parte de la fiesta. Los malos resultados económicos de esa fiesta que parece haber costado o recaudado 150.000 dólares y el manejo del dinero, motivó la denuncia de Cristino contra algunos de sus co-organizadores, entre los que estaba el hijo de Beatriz Argimón.

La Intendencia de Maldonado participó en ese show, autorizando el pago de cien mil dólares, firmado por el intendente Antía en febrero del 2018, aunque el evento, según el diario El País, fue un fiasco. Iba a inaugurar un verano que no fue especialmente glamoroso y se realizó el 30 de noviembre de 2017.

No se le recuerda por la concurrencia del turismo de avanzada ni por las personalidades fashion que debían estar en la platea, pero faltaron. De las estrellas se recuerda que estuvieron Eunice Castro, Gianina Silva y Fabiana Leis, y que Julieta Prandi exclamó con el micrófono abierto que “se cagaba de frío”. Los medios “especializados” señalaron el fracaso y en los pasillos se comentó la magnitud del costo de la fiesta y el gasto “al pedo” de los “dineros públicos”.

Si ponemos atención a los nombres que se mencionan en el audio de la conversación entre Argimón y Cristino, se abren otras cajas de Pandora.

Cristino tuvo problemas con uno de los co-organizadores, “Quique” Quinteros, empresario del mundo artístico, manager de Marama y Agustín Casanova, quien- según Cristino- se habría llevado en dinero “la parte del León”, unos 85 mil dólares de los cuales les resta cobrar 30 mil.

Otro de los co-organizadores es ‘Nacho’ Salvo, quien junto a Santi según declaraciones de Cristino se habrían quedado con los 30 mil que reclama Quinteros. Salvo es dueño en Montevideo del distinguido restorán La Vanguardia, en el barrio de Pocitos, y propietario de dos restoranes más: Leyenda y Magnun; es socio en Punta del Este de dos boliches de fiesta Electrónica: La Terraza y Otro Mundo, con Nicolás Chirico, procesado por formar parte de una red de explotación sexual de menores, descubierta tras la ‘Operación Océano’.

En febrero de 2018, el empresario Chirico cobró notoriedad pública cuando una joven de 22 años falleció por sobredosis de cristales en una de sus fiestas ‘tecno’.

Las autoridades de la Junta Nacional de Drogas, solicitaron varias veces la suspensión a la Intendencia de Maldonado de alguna de estas fiestas por falta de garantías.

Cristino, aunque manifiesta no entender de política, se integra en su momento a la agrupación de la lista 40 de Maldonado, que impulsa la candidatura de Luis Lacalle a la Presidencia. Recientemente habría hablado con Sergio Botana para continuar ayudando al Partido Nacional.

Así está el mundo , amigos…