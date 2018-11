La FIFA volvió a cambiar lo que se mandó

El tema del estatuto sigue con cambios, la FIFA mandó otro con correcciones, ahora sacaron a ONFI y la Liga Universitaria, además de cambiar los votos de OFI y la C.

Otro nuevo capítulo en esta historia del estatuto de la AUF, horas antes de la asamblea. La FIFA mandó corregido el proyecto que se mandó el lunes, que había sido acordado el viernes en Buenos Aires.

Ahora se quitó a ONFI y la Liga Universitaria del Congreso, además de cambiar los integrantes de la C y la OFI, de 7 y 7 pasaron a OFI con 10 y 4 la C, hablando de representatividad.

Esto llevó a que haya clubes que no están dispuestos a votar este estatuto, es el caso de Cerro, Progreso, Racing, Boston River y la C no lo votarían.

Hay reuniones aún cuando estamos a pocas horas de la Asamblea. Si fueran sólo estos cinco votos, el nuevo estatuto saldría aprobado.

Varios clubes votarían bajo protesta, ya que entienden que hay un proceso en el TAS en proceso y esto es una presión indebida de la FIFA.