La insólita imagen del avión atascado en una pasarela peatonal se vuelve viral

Un avión de la compañía Air India se quedó atrapado debajo de una pasarela peatonal cerca del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, en Nueva Delhi (India).

Un portavoz del aeropuerto señaló que ninguno de los aviones en operación estuvo involucrado en el incidente, ya que la nave era transportada sin alas por una autopista cercana al aeródromo y había sido adquirida por un particular, indica RT.

Algún habilidoso no debió calcular bien la altura y el aparato quedó encajado sin posibilidad de moverse.

Air India plane got stuck around @delhiairport – Gurgaon area last night.@AirIndiain says the plane was sold to someone & transported last night.

Hope the @airindiain privatisation announcement will not get stuck and be out this coming week. ✈

Video via @deepakseditor pic.twitter.com/kBLnFGmlyr

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) October 3, 2021