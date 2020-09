«La Intendencia va a ser el resguardo de la mayoría de la población»

La exsenadora y exministra del Interior volvió a la arena política. Contó con orgullo y emoción que recibió como legado un bastón que perteneció a Emilio Frugoni y, reivindicando su figura, le pone el cuerpo al nuevo desafío de «meterse en lo municipal», postulándose como edila. Actualmente, integra el Movimiento Socialista que apoya la candidatura de Daniel Martínez en Montevideo y encabeza la lista 3098.

En el mes de abril se alejó del Partido Socialista (PS) porque consideró que comenzaron a deteriorarse los vínculos. «No hay responsabilidad de una sola parte, no estábamos a gusto ni de un lado ni del otro y consideré que era más sano dar un paso al costado antes de que se deteriorara del todo la relación. Le debo mucho al PS, le tengo un gran respeto y tengo compañeros que amo entrañablemente, la decisión no tuvo nada que ver con una falta de afecto hacia ellos, pero sentía que algo no estaba funcionando».

Explicó que uno de los factores determinantes fue la postura del PS de no apoyar a Daniel Martínez. «Fue un golpe muy fuerte para quienes tenemos matrizado que los socialistas apoyamos a los socialistas. Fue inentendible que teniendo un candidato de la potencia de Daniel Martínez, su partido no lo apoye». Insistió en que hubo «tozudez» en la decisión ya que existió la posibilidad de hacer dos listas calcadas para quienes quisieran votar a Martínez y eso tampoco sucedió.

Consultada sobre qué lectura hizo de los motivos de esa determinación, Tourné solo expresó que sintió que se le depositó a Martínez la responsabilidad del fracaso electoral. «Fue muy fácil convertirlo en chivo expiatorio y sacarnos las castañas del fuego», sentenció.

El nuevo desafío

En el mes de julio, Tourné relanzó la agrupación Movimiento Socialista, que fue fundada por Frugoni en 1963. «Nos parecía oportuno rescatar una figura que poco ha tenido de rescate en la historia política de Uruguay. Emilio Frugoni fue quien signó la ruta del socialismo democrático y ha tenido poco reconocimiento, siendo que aportó mucho a la vida política uruguaya». Enfatizó en la vigencia que tiene el pensamiento de su figura y parafraseó uno de sus dichos: «No digas las cosas con palabras, dilas con obras y alcanzará»; señaló el paralelismo existente que tiene esa idea con uno de los eslóganes de la campaña de Martínez: «Hechos, no palabras».

Por otro lado, Tourné hizo hincapié en la importancia que tiene para el Movimiento Socialista «la base en lo democrático y en la participación horizontal en las decisiones colectivas», argumentando la conformación de este grupo de compañeras y compañeras que querían apoyar el proyecto de Martínez y su retorno a la intendencia. «Hay un grupo muy grande de personas que queremos que el reedite la intendencia por todo lo que ha hecho por Montevideo. Dudo que algún intendente en la historia del país le haya aportado tanto como lo hizo Daniel». «Haciendo mapa de la inversión presupuestal de estos últimos cinco años, se puede observar dónde está colocado el dinero. Además de las 500 obras, como plazas y realojos, vemos que está depositado en los que más necesitan. Ahora está muy de moda hablar de la gestión y a mí me gusta aclarar que la gestión también puede ser empresarial. La gestión de Daniel tiene como centro la gente y sus necesidades y eso está comprobado. No hay otro candidato que pueda probar con hechos lo que puede hacer», agregó.

Empoderarse para sobrevivir

Tourné hizo referencia al programa de gobierno que presentó Martínez recientemente, al que denominó «Plan 300 años de Montevideo» en referencia al aniversario que cumplirá la capital en el próximo período. Dijo que esta propuesta sintetiza muy bien las prioridades que es necesario encarar, destacando la culminación de obras como avenida Italia o la rambla del Cerro, pero haciendo especial énfasis en el planteo que tiene que ver con la conformación de conciencia ciudadana. «No sé si será por mi formación de docente y en psicología social, pero más allá de que los 8 ejes que plantea el programa son importantes, considero fundamental el empoderamiento de los ciudadanos y su participación activa a través de los presupuestos participativos. Queremos ver a la gente apropiándose y decidiendo qué quiere para su barrio y entorno». «Para coincidir con mi amigo José Mujica, a veces formamos buenos consumidores y lo que necesitamos son ciudadanas y ciudadanos que se apropien del territorio y lo defiendan. Si no logramos eso, no vamos a poder solucionar los problemas endémicos que tenemos», agregó.

Con respecto a los objetivos en los cuales enfocaría su gestión desde un rol en el gobierno departamental, aseguró que se encuentra «en pleno estudio de lo municipal» y que le interesa trabajar desde el lugar de la participación ciudadana y el empoderamiento del territorio. Insistió en la relevancia de continuar impulsando espacios donde se estimule la convivencia y no fomentar el encierro y el individualismo. «Todo eso va a ser fundamental en los tiempos que vamos a tener que vivir los próximos 5 años, no van a ser fáciles y a las pruebas me remito».

Otros temas que mencionó entre las prioridades, que a su vez están atravesados por la convivencia, son la cultura ciudadana, la ecología y la movilidad en Montevideo. Con respecto a la movilidad, remarcó la necesidad de analizarla con una mirada de género. «Un dato que poco se da a conocer es que el 65% de los usuarios del transporte colectivo somos mujeres. Esto significa que no tenemos más remedio que poner una mirada de género. Si bien se ha contribuido mucho con eso, hay que estimularlo aun más, como lo plantea Daniel en programa». Citó, como ejemplo, la aplicación de los boletos diferenciales, tanto sea por hora como por frecuencia. «Una madre con un boleto de una hora lleva a su hijo a la guardería y puede volver sin tener que pagar dos boletos o la posibilidad de que paguen menos quienes más frecuentan el transporte colectivo».

«Otra propuesta muy interesante que está en el programa de Daniel es que la tarjeta STM puede usarse no solo para transporte colectivo, sino para otros medios de transporte como el taxi. Eso es viable y demuestra el conocimiento que tiene él de la gestión. Son propuestas llevadas a tierra».

Romper la cultura patriarcal

Consultada sobre la escasa representatividad femenina de cara a las elecciones departamentales, opinó que «es un problemón que tenemos en todo el sistema político y no solo a nivel departamental». Explicó que es el mismo problema que se refleja en todos los ámbitos: «La discriminación que todavía pende sobre las mujeres en donde hay ciertos territorios que parecen reservados a la masculinidad».

Sobre este tema, la candidata a edila contó una anécdota que, a su entender, demuestra que están dadas las condiciones para realizar un cambio de mentalidad. «En la recorrida por los barrios que estamos haciendo con Daniel, noté que en muchos territorios las caudillos son las mujeres. Hace poco, realizando trabajo de propaganda en el barrio El Viñedo, nos aceramos a hablar con un grupo de cuatro o cinco hombres que estaban conversando y apareció una mujer joven y me dijo «acá la que manda soy yo». Y es real que en el territorio de la vida cotidiana quienes se encargan de todo son las mujeres. Sin embargo, en la vida política todavía no pasa».

«Esos temas también están incluidos en la agenda de Daniel. Poner un cuidado especial en la paridad en el gabinete y en los distintos equipos de la gestión capitalina, así como en impulsar políticas de desarrollo e involucramiento. Si no cambiamos la mentalidad y rompemos con la cultura patriarcal, va a ser difícil modificar los patrones de comportamiento».

Temas pendientes

Para Tourné el programa de gobierno de Daniel Martínez sintetiza de buena manera aquellos desafíos y cambios que es necesario abordar. Entre ellos destacó todo lo que tiene que ver con Montevideo verde y la visión de integrar la responsabilidad social en lo ecológico y en el medioambiente. «Tendríamos que aprender todos a hacer compost en casa, manejo responsable de residuos. Quizá es un delirio personal, pero considero que es momento de empezar a manejar una idea que vengo esbozando hace tiempo y que tiene que ver con estimular participación más efectiva de los municipios en estos temas que le importan a la gente, como la basura o la seguridad. ¿No tendrían que tener una participación más activa en la gestión?», cuestionó.

«La seguridad no es una sola para todo el departamento o todo el país, depende de cada territorio y es la gente la que tendría que dar las pautas de cuáles son las necesidades para cada barrio. Quizá en un lugar determinado hay que correr una parada o iluminar mejor un sector. Tenemos que trasladarle poder de decisión a la gente, eso es la verdadera descentralización política».

Otro de los objetivos que mencionó la exsenadora es continuar fomentando la participación de las mujeres gestionado políticas como la del Sistema Nacional de Cuidados, que posibilitó que muchas mujeres puedan salir a trabajar o estudiar. «No puedo dejar de ser feminista y me preocupa mucho pensar cómo seguir gestionando esas ayudas a nivel de los territorios para que las mujeres tengan posibilidades reales de participar».

También opinó que hay que seguir trabajando en el tema de la vivienda. «Sabemos que bajó enormemente el número de asentamientos, aunque no lo quieran reconocer, pero todavía quedan lugares duros estructuralmente. Ahí también entran en juego cuestiones de arraigo y cultura que son difíciles de cambiar, pero no imposible. Hemos visitado barrios que aún tienen grandes problemas, pero pudimos notar un cambio: en cada lugar que fuimos hay gente organizada que quiere mejorar su territorio».

En relación al «Montevideo Olvidado» que plantea la candidata a la intendencia por la coalición multicolor, Laura Raffo, opinó que «se sorprende por cosas que ella no conocía». «Será un Montevideo olvidado para ciertos sectores; para nosotros no lo es porque hemos trabajado ahí siempre. Le sugiero a la candidata que cuide un poco más sus asesores porque le están haciendo decir cosas que son erróneas y plantear propuestas que están hechas por la intendencia desde hace tiempo. Quienes la asesoran han estudiado poco lo que se hizo».

Sensación de guerra

Dada su experiencia en el Ministerio del Interior, le consultamos cómo evaluaba la gestión de esa cartera en estos primeros meses de gobierno. Al respecto, dijo que aunque es pronto para opinar, no observa cambios en la realidad. «Las propuestas transitan por los caminos de la represión violenta y eso no mejora la convivencia, sino que genera más violencia. Está en la tapa del libro que hay que reprimir el delito, pero estimular la tenencia de armas en los ciudadanos para autodefenderse es muy peligroso y puede traer consecuencias nefastas. Lo mismo el permitir a policías retirados andar armados en la calle. Mientras tanto, sigue habiendo rapiñas y con un componente de violencia cada vez mayor que se agrava con decisiones como habilitar el tiroteo para defenderse o figuras como la legítima defensa. Hay una sensación de guerra que no favorece la convivencia democrática y está comprobado que eso no va a revertir la situación».

«Ahora el presupuesto va a permitir contratar más policías. Se sigue colocando la mirada en resolver temas de seguridad solo desde el Ministerio del Interior, pero es necesario trabajar en otros ámbitos del Estado y trabajar socialmente en la prevención. Yo seguiré reivindicando lo que fue la Policía Comunitaria y su vínculo con la ciudadanía, así como las políticas de rehabilitación. Si observas la población carcelaria, la mayoría son varones menores de 29 años, pobres y con bajos niveles de estudios. Hay que hacer un gran trabajo en profundizar las políticas sociales hacia la infancia y la juventud».

Otro pendiente: la autocrítica

Con respecto a los motivos por los cuales el Frente Amplio no triunfó en las últimas elecciones nacionales, dijo que sería necesario hacer un reportaje solo para hablar de eso en el entendido de que es necesario realizar una profunda autocrítica. «Ser gobierno no es solo estar cerca físicamente, sino resonar con las necesidades de la gente. Creo que muchas veces la actividad en el gobierno y las responsabilidades te alejan un poco de la gente y eso se paga caro», reflexionó. «Otro problema que tiene la fuerza política, a mi entender, es esa costumbre de estar todo el tiempo pendiente del internismo, la mirada colocada siempre hacia la interna y debatiendo los problemas de poder hacia adentro. Tal es así al punto que actualmente tenemos 39 sectores y eso demuestra cosas. Yo me pregunto: ¿hay 39 ideologías dentro del Frente Amplio?».

«Creo que nos debemos una discusión profunda y fraterna. Hemos perdido el hábito de decirnos las cosas que pensamos sinceramente, pero sin herir. La izquierda fue muy eficiente en combatir el neoliberalismo, en la parte medular económica, pero el neoliberalismo también tiene una cultura, una forma de pensar, de vivir, y en luchar contra eso no fuimos tan eficientes y se nos metió para adentro el individualismo, la competencia mortal y la falta de humildad. Tenemos que repensar profundamente nuestro accionar político y no lo podemos seguir pateando para adelante, es una discusión que deberíamos priorizar luego de pasar esta instancia electoral».

Lo que se viene

Tourné analizó brevemente el escenario político actual y remarcó que es necesario para la fuerza política definir qué camino tomar y de qué forma posicionarse para lo que se viene. «Es terrible lo que está pasando a nivel de derechos humanos. Es vergonzoso que estén pensando si van a votar el desafuero de Manini o no cuando lo único que están haciendo es pasarlo a la Justicia. También es terrible que la derecha quiera culpar a la izquierda de todo lo que no se dijo cuando ellos estuvieron durante mucho tiempo en silencio y tuvo que venir la izquierda a aplicar el artículo 4º de la Ley de Caducidad».

También se refirió al tema del presupuesto, «que trae otras cosas terribles». «Hablan de ahorrar y es recortar. Ante todo este panorama, si la izquierda no se para del lado de la gente, vamos a pasar muy malos momentos como país. Por eso también es fundamental conservar la Intendencia de Montevideo, que va a ser el resguardo de la gran mayoría de la población», dijo recordando aquella primera intendencia frenteamplista de Tabaré Vázquez, en la que fue necesario asumir políticas sociales que el gobierno nacional no atendía.

«Estamos escuchando cosas terribles, como que duplican el presupuesto en gasto social cuando en realidad están trasladando partidas que antes pagaba el BPS y ahora paga el Mides. Nos están mintiendo y eso es muy fuerte porque subestiman la capacidad de entendimiento del pueblo».