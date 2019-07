La Lotería uruguaya, una de las más antiguas del mundo, celebra 200 años

El director de Loterías, Luis Gama, reseñó a Caras y Caretas las características de la celebración y destacó que los fines para los cuales se realizó aquel sorteo -a beneficio del Hospital de la Caridad- hoy se siguen cumpliendo ya que lo recaudado por la Dirección se destina a obras en hospitales y centros de salud de todo el país.

Gama aseguró además que los juegos que maneja la Dirección crecen anualmente entre 6 y 7 por ciento más allá de la situación económica del país, al tiempo que advirtió que hay un permanente combate al juego ilegal, ya sea al que se efectúa a través de las conocidas maquinitas, como también el que se realiza a través de páginas de Internet.

La Lotería Uruguaya cumple 200 años, ¿qué significa para la institución?

Efectivamente, el 9 de julio de 1819 se efectuó en nuestro territorio el primer sorteo de Lotería, aún antes de que Uruguay lograra su independencia. Fue a beneficio del Hospital de Caridad, que con los años se convirtió en el Hospital Maciel. Pero el fin que motivó el sorteo hoy se sigue cumpliendo, porque aunque pasaron 200 años, siempre seguimos ayudando a los hospitales y a las instituciones de salud estatal.

Algo particular de esa época era que los sorteos se hacían cuando se vendían todos los números. No había fecha prefijada. Y aunque en Uruguay había solo 50.000 habitantes en todo el territorio, se vendieron para esa instancia 7.000 números. Un porcentaje muy alto.

En el mundo, salvo en dos o tres casos, la nuestra se encuentra entre las Loterías más antiguas. La de México es la más antigua y el año que viene cumple 250 años, mientras que la de Portugal, que se llama Santa Casa de la Misericordia, va a cumplir este año su 236 aniversario. Después de esas dos, viene la nuestra.

Pero Loterías como organismo se formó posteriormente…

Sí, el organismo como tal tiene ciento sesenta y pico de años.

¿Y se puede decir que los fines para los cuales fue creada se siguen cumpliendo?

Sí, totalmente. Es la razón de ser de toda Lotería. Nacieron como forma de ayudar a instituciones que tenían dificultades económicas. En el mundo se sigue dando esta tendencia. Hay obras enteras en hospitales que se hacen con el producto de la Lotería. Sin ir más lejos, hace unos meses se inauguraron en el Pereira Rossell 16 aislamientos pediátricos con lo recaudado en el juego de la Lotería.

¿Qué hay previsto para celebrar estos 200 años?

Bueno, en mi calidad de presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) logré que este organismo celebre en Montevideo su segunda reunión de Junta Directiva el 15 de julio, fecha en la que también desarrollaremos nuestro evento conmemorativo en el Teatro Solís.

También esta celebración ha sido declarada de interés nacional por el presidente de la República y de interés ministerial por las carteras de Economía y Finanzas, Turismo y Educación y Cultura, así como también de interés departamental por la Intendencia de Montevideo. Hay un fuerte respaldo para un evento en el que queremos que la gente participe y celebre que Loterías hace 200 años que está transfiriendo recursos para la sociedad.

¿Y cómo evalúa la situación actual de Loterías, en momentos que la actividad económica del país no se encuentra tan floreciente?

En general, los juegos que se encuentran en la órbita de Loterías tienen un aumento de apuestas anual de entre 6 y 7 por ciento y esto ha ido sucediendo a pesar de que no hemos aumentado la oferta, sino que hemos ido trabajando sobre los que ya están en funcionamiento. Incluso, cuando asumí el cargo, saqué algunos juegos.

La situación económica no tiene incidencia. Todos los años venimos incrementando el volumen de juego, algunos más, otros menos, pero el aumento se mantiene. En este primer semestre el incremento fue del 6,5 por ciento. No solo no promovemos el crecimiento del juego sino que también hacemos campañas de prevención para que la gente tome conciencia de lo que es el juego cuando genera adicción.

Pero debe tomarse en cuenta que el uruguayo es apostador y que en el mundo se apuesta mucho. En Uruguay el nivel de apuestas es importante. No hay que olvidar que tenemos once quinielas y once tómbolas por semana. Cuando el 5 de Oro aumenta su pozo hay un incremento importante de las apuestas, y algo similar pasa con la Lotería de Fin de Año, en la que juega mucha gente que habitualmente no lo hace. Pero ejercicio a ejercicio siempre tenemos un incremento más allá de la situación económica.

¿Se ha logrado limitar el juego en las maquinitas ilegales?

Nosotros estamos combatiendo fuertemente el juego ilegal porque lo que no está autorizado por el Estado no puede funcionar. Una de las primeras medidas que adopté cuando asumí fue que en aquellos locales donde se comercializaban nuestros juegos no podía haber maquinitas ilegales. Por tanto, las saqué de donde tenían influencia porque no puede convivir el juego oficial con el juego ilegal.

También combatimos a los sitios ilegales de juego en línea. Tenemos 448 sitios ilegales bloqueados y en diez o quince días vamos a llegar a los mil.

Y hace poco detectamos quiniela clandestina en Las Piedras, algo que había desaparecido desde que las bancas habían sido legalizadas. Pensábamos que no existía, pero, tras una exhaustiva investigación, se terminó con dos procesados.

Pero fundamentalmente en el caso de las maquinistas ilegales, hay un debe de parte del Estado, ya que no puede ser que haya más maquinitas ilegales que legales. La garantía en el juego la da el Estado. Hubo un par de proyectos de ley para limitarlas que no fueron aprobados.

Llevar al juego a la puerta de la casa de la gente no es concebible y es una situación que tarde o temprano se debe corregir.

Para nosotros los controles son fundamentales, y en ese marco vamos a cambiar los bolilleros del sorteo del 5 de Oro que se hace en Canal 12, de manera de dar las máximas garantías de que el juego es producto del azar y que no inciden otros factores. También invertimos en tecnología y capacitación de nuestros funcionarios. La Dirección se ha fortalecido y está cumpliendo con el papel que siempre debió cumplir en materia de regulación y contralor. Queremos que la gente nos vea actuar.

Otro aspecto es que hemos transferido recursos a OFI y a AUF y estamos por esa vía apoyando con recursos genuinos 85 proyectos de infraestructura en los 18 departamentos del interior del país. Hay un importante componente social.