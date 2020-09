La Montevideo que viene

Entrevistamos a Carolina Cosse, que se expresa, al decir de Paulo Freire: “Con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica. Jamás solo con esta última”.

Su condición de senadora le brinda a su imagen una proyección nacional, pero Cosse se tomó en serio lo de la Intendencia, y en su relato se expresa una montevideana con toda la matriz de identidad cultural con su ciudad.

¿Por qué La Montevideo?

La Montevideo está llena de oportunidades y de gente que quiere progresar y hacer las cosas bien, porque cada persona que se me ha acercado a plantear sus problemas siempre viene con una propuesta, un sugerencia de solución, de cómo se imagina que se pueden hacer las cosas. Eso reafirma que Montevideo tiene que ser una referencia mundial de participación.

Pero ese la marca un énfasis característico y distinto a todo el resto de las campañas.

Porque lo siento así, lo sentimos así. El departamento lo siento como algo alejado, y nuestro Montevideo es algo cercano, una cercanía que se impone para llegar lejos. ¿Por qué no La Montevideo rural? ¿La ruralidad? Me parece una buena forma de apostar a la integración entre nosotros, entre los barrios, entre los barrios y la ruralidad, y viceversa.

¿Qué Intendencia vas a heredar?

Voy a recibir una Intendencia con muchas obras con inversiones del Fondo Capital, con un gran aporte adicional del gobierno nacional saliente, a través de la OPP, recibido por ley, pero no es la realidad que nos va a tocar con respecto a este gobierno nacional. Vamos a tener que ser cien por ciento eficientes, por eso es necesaria una estrategia digital, mucha agilidad en la toma de decisiones, mucha participación.

Vamos a recibir una Intendencia con una relación compleja con el sindicato que me propongo convertir en una relación fluida y civilizada, donde no vamos a estar siempre de acuerdo, pero vamos a apostar al diálogo, y con funcionarios que conozcan cuáles son los planes estratégicos, que es muy importante. Cuando hay conocimiento, es otra la manera de trabajar y manejar los conflictos. Una Intendencia que va a colaborar para que Montevideo siga cambiando.

Vas a encontrar algunos planes en ejecución. ¿Cómo se van a integrar a tu gestión de gobierno?

Se van a respetar todos los contratos, y ajustados a derecho. Y si hay obras en ejecución y el presupuesto está, se terminarán.

Pero nuestra propuesta es que en el primer año la Intendencia atienda la emergencia social. Por otro lado, hay algunas acciones a tomar, que conversaremos mucho, en las áreas de limpieza y de movilidad para llegar a algunas metas, por ejemplo, que las paradas no queden a diez cuadras, que en las horas pico no haya falta de unidades en los recorridos. Para eso hay que consolidar la información digital, que es un paso que hay que planificar, que lleva tiempo; se está en condiciones de hacerlo y es una de las primeras tareas a realizar, así como potenciar las áreas de análisis de información y las de planificación estratégica en un sentido profundo, no solo de urbanización.

Tú has dejado claro en varias oportunidades que vas a apostar a un diálogo con el gobierno nacional, pero las señales desde este sobre Montevideo –con los recortes de asignación presupuestal, el episodio de la UAM y la propuesta de peajes a la salida de Montevideo– indican una convivencia con una tensa gobernabilidad.

No va a ser fácil, pero es posible, y la clave es la participación de la gente, porque si soy una intendenta de la calle 18 de Julio, es una cosa, pero si yo abro las puertas, promuevo la participación y nos movemos en toda la cancha, demostramos que hacemos lo que decimos, y en eso creo que tengo trayectoria que me respalda. Eso forma parte del diálogo posible y necesario con las autoridades nacionales, porque no creo que le den la espalda a la gente.

¿Cómo va a ser el perfil y la construcción de tu gabinete?

Tiene que ser frenteamplista, tiene que sentir que es del Frente Amplio. No me lo imagino como una formula matemática, vamos a tener diversidad y a sentirnos un equipo, haciendo un ejercicio de unidad como hicimos en la bancada de senadores del Frente Amplio, que implica discutir mucho y llegar a acuerdos.

Un gabinete paritario, con experiencia política y conocimientos técnicos, todo un desafío para el que me tengo fe, y el Frente Amplio tiene gente para rato. Voy a coordinar con los sectores pero también con las bases, visitar las coordinadoras, y construir un gabinete potente y unitario. Vamos a cumplir el programa del Frente Amplio, gobernando para todos los montevideanos.

Aspiro a un Frente Amplio muy activo, muy participativo, muy horizontal, más ágil…

Es un Frente Amplio que viene de una derrota electoral.

Es una derrota electoral pero no es una derrota moral, porque el Frente Amplio no se creó para lo electoral, sino para transformar la realidad; tiene que ser genuino en sus ideas fundacionales, estar al lado de la gente, donde hay organización y movimientos sociales. Cuando nos alejamos del pueblo organizado, nos equivocamos.

¿Cuáles son los énfasis en estos últimos días de campaña?

Explicar más el plan para atender la emergencia social, pero también el nuevo encare sobre Montevideo con un gobierno con mucha participación, que sea fácil participar, que tenga Montevideo en su celular; un gobierno que tome decisiones basadas en la evidencia, y que sus decisiones sean transparentes, que se vea la situación de la limpieza de Montevideo en el celular, que se vean elementos objetivos de la realidad para poder hacer los cambios que la gente necesita.

Explicar el concepto de “urbanismo táctico y democrático”. Por ejemplo, cuando llevamos adelante el proceso en el dique Mauá, cuando ese territorio volvió al Ministerio de Industria, hablé con la Facultad de Arquitectura para hacer los pliegos para el llamado a interesados, pero antes escuchamos a los vecinos e hicimos una consulta pública, recibimos 800 opiniones y muchas de ellas fueron tomadas para el pliego. Es un camino posible y eso es lo que trato de explicar.

Esta “Montevideo inteligente” es una propuesta que uno podría pensar que solo abarca las franjas etarias más jóvenes…

No, porque una Montevideo inteligente, por ejemplo, esparce las huertas comunitarias por toda la ciudad. Conozco algunas experiencias donde jóvenes y adultos mayores se reparten tareas hasta estacionalmente, porque en verano los jóvenes se van y los adultos se hacen cargo, y cuando los jóvenes retoman tareas en el invierno, los adultos pasan menos frío en las huertas. Una Montevideo integrada, una Montevideo ciudad, que colabore con la Montevideo rural y que genere puntos de atracción, un turismo interno que se apoye en los pequeños comercios, es muy importante, como lo es la cercanía. Son muy importantes los almacenes de barrio, la pandemia demostró que no son más caros que los supermercados.

La inteligencia no es privativa de ningún barrio, de ningún sector y de ninguna edad; al contrario, cuanto más mezclados estemos, más capaces seremos.

¿Cuál es la identidad cultural de La Montevideo para vos?

¡Guau! Es muy difícil de definir porque Montevideo es hermosa. No podría tomar una sola, no es solo carnaval, no es solo candombe, no es solo el mate que forma parte de nuestra identidad cultural. Me tocó ver Montevideo desde arriba, vi la cuadrícula de árboles en uno de mis trabajos y se la mostraba a todo el mundo, a los extranjeros de visita. Es demasiado querida, no la puedo definir, tiene su propia personalidad…

¿Y qué rostro o cuántos rostros tiene esa Montevideo?

Montevideo tiene todos los rostros y las manos con los que me he cruzado en mi vida, pero sobre todo de los que se me han acercado en toda mi actividad política, no solo en esta campaña. Se acercaron compartiendo momentos duros de la vida personal, realmente muy duros, muy difíciles. Se acercan con problemas, pero también con una solución, y eso explica el cariño por el lugar donde viven. Montevideo es la suma de una enorme cantidad de rostros y manos que me han abrazado.

¿Y Carolina Cosse cómo ve a Carolina Cosse?

En este momento feliz. Siento que estoy haciendo política que le está haciendo bien a la realidad, siento que estoy ayudando a cambiar la realidad. La política tiene una parte muy importante para mí de compartir y aprender, porque educar es más que enseñar. Hay una parte pedagógica de la política que es su esencia, para que las cosas que uno vive tengan un cristal con el que mirarlas, y me entusiasma mucho recorrer Montevideo y darme cuenta de que, aun con los problemas, podemos seguir convirtiéndola en algo hermoso.