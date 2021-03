La orden siempre fue matar y estas voces lo evidencian

Hay conversaciones que al conocerse revelan, de forma directa, lo que largas evidencias y testimonios, describían: la vocación de exterminio de los adoradores de la muerte.

La que sigue, aunque sea un fragmento mínimo, lo ilustra:

Militar 1: “No, no, dicen al parecer, al parecer, están comunicando eso, a Candán Grajales entre ellos”.

Militar 2: “Ta déjalo claro”

Militar 1: “No, no, pero… déjalos no. Déjalos, pero fritos. Heridos no, heridos de graves no (…) hola, si ¿quién habla?

Ah Fer, bueno, escúchame, estoy en el objetivo, hubo un tiroteo, hay dos muertos, se está buscando el berretin, ¿tamos?, Mirá yo te oigo horrible casi no te oigo.

No, no, dos muertos enemigos, un hombre y una mujer, todavía no están identificados, se resistieron a tiros y hubo que reducrilos, ¿no?”

Este es el texto de un audio que, en la jornada de este sábado, diera a conocer el diario El Observador.

El audio, de aceptable calidad, permite apreciar lo que parece ser una comunicación radial en el curso de un operativo militar el día 14 de abril de 1972.

En la misma participan, al menos, dos militares, aunque se aprecia una comunicación con otro sobre el cual no se tiene información de lo que dijo.

En el curso de la breve comunicación, se constata cómo, quien parece ser el oficial de mayor jerarquía, ordena de forma directa se proceda a no tener heridos, ni prisioneros, es decir ordena matarlos.

El audio en cuestión, se ubica en un día que dio comienzo a una serie de acciones militares que derivaron, por ejemplo, en la masacre de los militantes comunistas de la Seccional 20 del Partido Comunista, el 17 de abril de ese año.

La noche del 14 de abril ha sido definida como “la larga noche del 72”, como recuerda el diario El Popular.

Los hechos que derivaron en el asesinato de los militantes comunistas el 17 de abril “se encadenaron desde el viernes 14 de abril de 1972. Esa noche se intentó hacer lo que finalmente se concretó en el Seccional 20. Pero se frustró el operativo en el ex local central del Partido Comunista”.

El 14 de abril se ha definido, también como “el peor día de la guerra sucia”.

Con anterioridad al 14 de abril, el MLN-T había secuestrado al fotógrafo policial Nelson Bardesio, quien les habría informado cómo funcionaba y quiénes integraban el Escuadrón de la Muerte, un comando parapolicial responsable de las acciones represivas y de persecución contra le MLN-T y todos los militantes de izquierda.

Sus acciones derivaron, por ejemplo, en el asesinato de Ibero Gutiérrez y Héctor Castagnetto.

Como respuesta, la dirección del movimiento tupamaro, decide realizar una acción contra el Escuadrón de la Muerte.

Ese día 14, en horas de la mañana fueron ajusticiados el capitán de corbeta Ernesto Motto, el subcomisario Óscar Delega, el agente Carlos Leites y el subsecretario del Ministerio del Interior, profesor Armando Acosta y Lara.

La acción que se había previsto contra Miguel Sofía se frustra y producto de ello caen dos militantes.

Las fuerzas militares responden de forma inmediata y retaliativa.

En la calle Pérez Gomar 4396, domicilio de Filomena Grieco y Carlos Rovira, las Fuerzas Conjuntas matan a Armando Blanco Katrás, Jorge Candán Grajales (quien es mencionado al comienzo del audio), Gabriel Schroeder y Horacio Rovira, quienes eran integrantes del comando militar de la Columna 15 del MLN-T.

En la calle Amazonas, en un operativo similar, matan a los dueños de casa, Luis Martirena, corresponsal de la agencia Prensa Latina, y su esposa Ivette, y arrestan a Eleuterio Fernández Huidobro y a David Cámpora (en el audio se alude a la búsqueda dl berretín donde Huidobro y Cámpora se refugiaban).

Tres días después de estos hechos y dando continuidad al debate de la sesión anterior, recuerda El Popular, “el sábado 15 a la tarde, la Asamblea General culminó el debate iniciado el viernes aprobando el estado de guerra”.

Las acciones de los militares continuaron y “en la madrugada del domingo 16 se suceden casi simultáneamente, entre las 4.00 y las 4.30, once atentados con explosivos y ametrallamientos. Fueron atacadas las fincas de los Dres. Juan José Crottogini, Carlos Quijano, Carlos Martínez Moreno y otras personalidades políticas y culturales, además de una iglesia y el local del Seccional 18 y 24 del PCU”.

“Era el primer día de vigencia del estado de guerra”, resaltó el medio del partido Comunista uruguayo.