La Orquesta de las Mil Melodías llega al Sodre

La Orquesta de las Mil Melodías nació en el más atípico de los años, el fatídico 2020, de la imaginación de Djinnluc Drago, un alias que por ahora puede seguir entre los halos misteriosos de una agrupación que siempre actúa enmascarada.

Surgidos como de un sueño y vestidos de riguroso smoking, los músicos llevan a cabo presentaciones en las que apuntan y alcanzan la meta de hacer música tan elegante como la vestimenta que lucen.

Como un eco de tiempos envueltos en sepia, La Orquesta de las Mil Melodías (LOMM) trae al presente música a prueba de cualquier vaivén efímero, perenne y clásica.

¿Cómo definir esa música? “Swing clasique con mixtura de jazz y charleston”.

Pero no solo de jazz vive la orquesta. También hay rumbas, foxtrots y otros estilos que hoy son parte del deja vú colectivo pero no han perdido su esplendor.

Sin embargo, LOMM no repite esquemas ni formatos. Más bien, crea una atmósfera neblinosa con composiciones originales interpretadas por hasta 33 músicos que no solo dan vida a una pieza musical.

También se zambullen en personajes reconocibles y arquetípicos, unos que forman parte de una tradición histórica y cultural.

Así, entre el swing del jazz y la calidez de rumbas los músicos de la orquesta construyen la idea de una noche cheek to cheek bajo la luna, con tragos en copas de vermouth, brisas cálidas y vistas oscuras repletas de luces titilantes.

LOMM ofrece un espectáculo impactante, donde la fantasía se mezcla con la realidad, se siente en la piel, una experiencia artística que abre el portal hacia otro tiempo

En resumen, Un millar de melodías para cualquier época.

