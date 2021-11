La paliza de Liliam Kechichian en la comisión investigadora

Sobre las 14 horas del 1º de noviembre, la comisión investigadora recibió a la exministra de Turismo Lilliam Kechichian y al exsubsecretario Benjamín Liberof con motivo de conocer su gestión durante el período 2010 -2019.

Kechichian, “marcando la cancha”, presentó la forma de introducción en su exposición una síntesis de la concepción y definición política de su gestión.

“Me gustaría decirles que nosotros asumimos el Ministerio de Turismo con una concepción bien clara: que no llegábamos como una empresa de demolición, que veníamos a construir y que en ese Ministerio de Turismo del último período antes de nuestro gobierno, dirigido por el doctor Pedro Bordaberry, había cosas que debían continuar y otras que, indudablemente porque los que llegan tienen derecho a instalar su impronta, nosotros pensábamos que debían cambiarse. Llegábamos con un programa claro, que habíamos discutido mucho […] Este es un país muy agroexportador, un país muy industrial, y ojalá lo siga siendo siempre, lo digo, pero creo que los servicios en general y los servicios turísticos en particular en los últimos años han jugado un papel en el producto interno bruto, en la generación de empleo, importante. Nosotros, en ese programa de gobierno, habíamos peleado mucho para que el turismo se incorporara al Uruguay productivo. En ese momento, hablábamos de diversos Uruguay: el Uruguay cultural, el Uruguay integrado, el Uruguay social, e integramos el turismo al Uruguay productivo. Con ese programa, el 27 de setiembre de 2005 el doctor Lescano, que era el ministro en ese momento, le comunicó a la Cámara Uruguaya de Turismo lo que nosotros teníamos de visión y de mirada de cómo se debía gestionar ese ministerio. Quiero decirles que es y sigue siendo”, expresó a los miembros de la comisión.

Iniciando su intervención, el diputado Germán Cardoso que portaba un documento no presentado previamente a la comisión como se suele hacer; empezó elevando el tono del debate.

“Lo primero es que la compadezco, senadora, si usted se siente dolida por todo esto que está ocurriendo, y créame que la puedo llegar a comprender. Celebro que destaque el trato que tuvo de parte de la oposición durante los diez años que fue ministra, y los conceptos y las acciones que en materia de desarrollo de una política de Estado como el turismo tenían los diferentes actores de la oposición en aquel momento, de los que usted bien hizo descripción y nominó uno a uno. No así, por cierto, fue el trato que recibí yo de su fuerza política en el año y medio en que me tocó ser ministro de Turismo, siendo acusado por todo y ante todo, y tampoco fue el trato que recibí en determinadas ocasiones y circunstancias por la hoy senadora Kechichian, señor presidente”.

Las preguntas de Cardoso

De las más de 20 preguntas que realizó Cardoso y sus repreguntas, el eje central estuvo en el vínculo de la exministra con la comunidad armenia: “¿Usted integra o forma parte de alguna asociación de la comunidad armenia? ¿Usted integró la comitiva de la comunidad armenia que fue recibida por el presidente Mujica en el año 2015?

En Montevideo hay 263 clubes deportivos. ¿Por qué se eligió ayudar a un club vinculado a la comunidad armenia exclusivamente por parte del Ministerio de Turismo? En su condición de ministra, ¿recibió algún reconocimiento de parte de la Unión Armenia de Beneficencia?”.

Al decir del exsubsecretario Benjamín Liberoff, “por lo que veo, algunas de estas preguntas son afirmaciones. No son preguntas y no se fundamentan con los debidos elementos como para, efectivamente, poder responder”.

Sin embargo, a pesar de esa apreciación, Kechichian sí respondió en mas de una oportunidad sobre su relación con la comunidad armenia.

“Empecemos por lo último, la Unión General Armenia de Beneficencia. El diputado Cardoso plantea por qué quisimos ayudar. Primero, si soy miembro de alguna organización de la comunidad Armenia. No soy miembro de ninguna de las organizaciones y sí trabajo y he trabajado con todas. Creo que he ayudado más manteniéndome independiente de alguna de esas organizaciones. Con José Luis Satdjian (actual subsecretario de Salud Pública), lo menciono porque es otro notorio militante de la causa armenia en Uruguay, hemos compartido en muchas actividades de todas las organizaciones armenias”.

Evidenciando el sutil cuestionamiento de Cardoso, Kechichian expresó: “Es la primera vez en la historia que alguien se atreve a poner un manto de duda sobre una organización como la Unión General Armenia de Beneficencia. La institución tiene más de 100 años, es la mayor organización panamericana de carácter benéfico, filantrópico y sin fines de lucro en el mundo, que se creó en El Cairo, para ayudar a todos, entre ellos, parte de mi familia, los que formaron parte de lo que fue el genocidio armenio, muchos de los cuales encontraron refugio en la UGAB. Cuenta con 67 filiales, con 47 centros, con oficinas comunitarias a lo largo y ancho de todo el mundo, abarcando más de 500.000 personas en Armenia y en la diáspora con programas educativos, culturales. Quiero decir: de verdad, es la primera vez que alguien puede sospechar que la UGAB estuvo en alguna cuestión no correcta en su vida de actividad benéfica y filantrópica”.

Recordó el reciente acuerdo entre la ANEP y la UGAB como un logro histórico, realizado bajo este gobierno.

Insistiendo con animosidad casi turca, el diputado Cardoso insistía con el vinculo entre Kechichian y la UGAB a lo que la exministra respondió: “Después me preguntan si integré la comitiva de la comunidad armenia que fue recibida por el presidente Mujica en 2015. ¡Por supuesto! Por supuesto, y también algunos otros diputados del Partido Nacional. Sí, ¡ni que hablar! No tengo idea a qué se refiere esta pregunta. Obviamente, yo soy parte de la comunidad; no integro ninguna de sus instituciones, pero soy parte de la comunidad, era un momento en que estábamos recordando 100 años del genocidio, que había sido en 1915, y no sé qué tiene de particular que una miembro, que además había sido la primera diputada armenia de este país y la primera ministra armenia de este país -ahora tenemos un subsecretario- integrara esa comitiva”.

NI

Señor representante Cardoso (Germán): “Primero que nada, quiero dejar bien en claro una circunstancia. Yo no tengo ninguna sospecha ni me motiva absolutamente nada contra la comunidad armenia ni mucho menos; acá estamos hablando de la gestión del Estado, del gobierno y de rendir cuentas en cuanto a la inversión y la utilización de los dineros públicos de todos los uruguayos, no estrictamente de una comunidad”.

Señora senadora Kechichian (Liliam): “Primero, en la primera intervención el diputado Cardoso habló de ayuda a la UGAB y de que habíamos optado exclusivamente por la UGAB habiendo ciento sesenta y pico de clubes deportivos. Por lo tanto, ahí fue la explicación y ahí fue que yo dije que por primera vez alguien dudaba, porque sí, se está dudando, por más que ahora se quiera decir que no. Obviamente, que los que tenemos que rendir cuentas somos los que manejamos los dineros públicos, y creo que lo hemos hecho”.

Siendo el tema central, claramente no fue el único tema y casi toda la gestión de la exministra Kechichian fue puesta en cuestión por el denunciante -denunciado.

DECLARACIÓN DE LA BANCADA SENADORES

La bancada de senadoras y senadores del Frente Amplio manifiesta su total respaldo a Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff, exautoridades del Ministerio de Turismo durante los gobiernos del Frente Amplio, en la instancia de su concurrencia a la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre compras y gastos realizados en dicho ministerio, en diversas administraciones.

No tenemos dudas acerca de la integridad, honestidad y solvencia intelectual demostrada durante su gestión -aspectos ampliamente destacados por la colectividad turística nacional- que llevaron a la OMT (Organización Mundial del Turismo) a considerar a Uruguay como un “caso de estudio” y un “lugar de referencia mundial” por su capacidad de desarrollo sostenible del turismo.

“En esta región nunca vi tanto profesionalismo y seriedad en la forma en que se trabaja como en Uruguay; ustedes hacen lo correcto con responsabilidad”, destacó en la oportunidad el secretario general de la organización, Taleb Rifai.

No deja de sorprender a nuestro espíritu democrático, que por una chicana política de baja estofa, se proceda a investigar una gestión ejemplar de Kechichian y Liberoff por hechos que no se explicitan, denuncias que se desconocen, y permitiendo además que el denunciado -que dio lugar a la formación de esta Comisión Investigadora y sobre el que sí recaen denuncias concretas- participe como miembro denunciante.

No obstante, tenemos la certeza de que la comisión confirmará -en lo que a la compañera Kechichian y al compañero Liberoff refiere- la calidad destacadísima de sus gestiones, a la vez que enaltecerá el tenor republicano y democrático de sus procederes.

1º de noviembre de 2021