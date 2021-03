La pasión por el arte en tiempos de pandemia

Aunque los medios -y los miedos- y un virus imposible, que muta y contagia con una velocidad inaudita, se empeñen en estrechar los cercos e inmovilizar, el arte ha logrado abrir rendijas para seguir moviéndose.

Se crea y se difunde, incluso a pesar de las nefastas distracciones -mezcla soberbia de necedad e ignorancia- de autoridades e instituciones oficiales de la cultura. Los ejemplos sobran, tanto a nivel local como fuera de fronteras. Y uno de ellos es novel proyecto Quarentena Galería, que se inició en 2020 y que ya va por su décimo ciclo de exposiciones.

Se trata de un espacio virtual (https://www.quarentenagaleria.com) que fue concebido y desarrollado un grupo de creadores y académicos de las artes visuales en Chile y México, con el objetivo de paliar la falta de espacios físicos formales -museos, galerías- para exponer y con la apuesta a integrar distintas disciplinas creativas y artistas de diversas nacionalidades.

En este proyecto “todos trabajamos a la par seleccionando artistas de todas partes del mundo”, explicó el fotógrafo y artista visual Rodrigo Torres (Chile), uno de los responsables de la galería y del equipo curatorial. “Creo que una de las cosas que más me ha gustado de esta propuesta es que no hay criterios fijos o estrictos, sólo la calidad de las obras, que posean un lenguaje propio, ya consolidado y también en formación si la propuesta muestra una proyección de interés. No importa la nacionalidad, el género, la procedencia, la formación, el lenguaje, la disciplina que presente (pintura, fotografía, escultura, entre otras), ni la edad. Al momento de seleccionar lo que priva es la obra, su calidad, la búsqueda del artista”.

Una vez seleccionados los artistas y sus obras, las exhibiciones se organizan en ciclos de un mes donde cada propuesta tiene su espacio individual. Antes del lanzamiento de cada ciclo, destacó Torres, el equipo curatorial trabaja con los futuros expositores para seleccionar las obras y estructurar una idea para cada muestra individual.

“El feedback de los artistas es excelente”, agregó la artista argentina Ale Feijó, integrante del equipo curatorial. “Consideran a la galería como un excelente espacio para mostrar sus obras y como un canal de difusión de las artes visuales de calidad y seriedad. Comparten en sus redes el proyecto y comienzan a tejer vínculos entre los artistas expositores. Todos los artistas coinciden en el nivel de excelencia de los colegas presentados. Cada mes, en el momento de la inauguración de un nuevo ciclo (cada ciclo cuanta con aproximadamente 20 artistas) es una instancia de alegría compartida, de intercambio y goce estético, compañerismo y crecimiento”.

EN EL CICLO DE EXPOSICIONES QUE FUE DEL 7 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO, GALERÍA QUARENTENA EXHIBIÓ UNA SELECCIÓN DE LA PROLÍFICA OBRA DE LA ARTISTA URUGUAYA ANDREA DE SOUZA ROCHA; UNA COLECCIÓN DE OBRAS NUTRIDA POR LA VITALIDAD EXPRESIVA Y LA SOLIDEZ TÉCNICA EN EL TRATAMIENTO DEL COLOR Y LA FORMA

El décimo ciclo, que se exhibirá hasta el 15 de abril, “muestra a un conjunto de artistas únicos e increíbles. Cada uno en su individualidad y en su propio camino presenta una propuesta de obra con contenido, destreza técnica, sensibilidad, y maestría. Pero siendo sincera debo decir que es lo que ocurre en cada ciclo. En este caso recorremos un camino en donde aparecen la abstracción, el informalismo, la figuración hiperrealista o expresiva y contemporánea, la pintura, el dibujo, el collage, la fotografía analógica y digital, entre otros lenguajes y planteos estéticos. Y los artistas tienen diversas procedencias, como India, Estados Unidos, Nigeria, Italia, Eslovenia, Francia, Guatemala, Chile, Argentina, México, España.”, reseñó Feijó.

***

Ya es un lugar común afirmar que la pandemia ha cambiado al mundo. Sin embargo, al estar inmersos en una situación global desconocida para tantas generaciones, las interrogantes emergen constantemente. ¿Qué impactos ha provocado el alejamiento de la materialidad, el contacto directo con las obras, en las dinámicas del campo artístico?

Rodrigo Torres: He venido pensando en esto. Creo que una cosa no impide la otra. Ver la obra fisicamente es una experiencia única, uno aprecia cosas que de otra forma es imposible. Pero considero que la pandemia nos ha ubicado en un lugar distinto. Por un lado, ha favorecido la interacción de artistas de muy diversas partes del mundo y de culturas distintas. Nos ha igualado en nuestro profundo deseo de compartir nuestra producción artística sin importar tanto de donde somos, ni si tenemos limitaciones de carácter económico, geográfico o el que fuere. La exhibición en la galería física es única pero la posibilidad de visualización que nos da la virtualidad es imparable. Así que creo que a partir de este tiempo ambas seguirán conviviendo y retroalimentándose a favor de los artistas.

¿El encierro y aislamiento que provocó la pandemia condicionó la emergencia de otras formas de creación y recepción artísticas?

Ale Feijó: Creo que sí. Los artistas se han encontrado con desafíos para realizar, mostrar y compartir sus obras. Durante la pandemia nos encontramos en el encierro, sin posibilidades de compartir físicamente, de abastecerse de materiales y de muchas otras cosas. Así han surgido nuevas experimentaciones técnicas y por ende nuevos lenguajes. La creatividad se ha puesto en juego al cien por ciento y realmente han surgido cosas maravillosas. Por otro lado, se han desarrollado muchos canales de difusión de obra a través de internet y de las redes sociales. Otro punto para destacar es la posibilidad de tener obra física en lugares lejanos por medio del envío de la fotografía digital y su posterior impresión.

¿Qué desafíos se levantan en este contexto para el trabajo curatorial y para la interacción entre los artistas y las instituciones vinculadas al arte?

RT: El desafío creo que es aprender nuevas formas de interacción y tratar de sacar el máximo de cada opción. Estas plataformas que han aparecido permiten la difusión de la creación artística y al mismo tiempo han permitido la creación de equipos de trabajo diseminados por diferentes partes del mundo, como es el caso de Quarentena Galería.

¿Quarentena Galería mantiene diálogos e intercambios con otros proyectos similares?

AF: Como es un proyecto nuevo, este punto está en su comienzo. Pero sí han ocurrido ya intercambios con algunas instituciones artísticas. Se han realizado proyectos con la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Autónoma de Nuevo León , México y la Grayscale, Academy of Photography and Creative Vision de India. Todos han sido enriquecedores y nos han dejado esa puerta abierta para seguir intercambiando experiencias.