La pertenencia política como forma de resistir los cuestionamientos

El Poder la lista 404 conduciendo los destinos de ASSE son elocuentes. En Mercedes destituye al director del Hospital y en Young mantiene a capa y espada a una de sus mas fervientes militantes.

La Dra. María José González llegó a la ciudad de Young en el departamento de Río Negro hace cerca de diez años, y hace dos concursó para la Dirección del Hospital de la Ciudad, Centro Auxiliar de Young, UE40.

En dicha sede además es paliativista e internista, tres responsabilidades en un hospital con cerca de 150 trabajadores y responsable de la atención de usuarios de la ciudad de Young y todos los pueblos de la zona rural.

También ejercía como médica en la mutualista local CAMY hasta su desvinculación por un incidente que terminó con una investigación administrativa en ASSE sin consecuencias, y es la médica certificadora de la Policía y sus familiares.

Actualmente ejerce guardias en la mutualista Comepa de Paysandú, a 60 kilómetros de Young; aún sin tomar en cuenta las denuncias en su contra y reconociendo el pluriempleo de los trabajadores de la salud, genera la duda razonable si tantas responsabilidades permiten gestionar con eficiencia la dirección del hospital.

Los pedidos de la discordia

La denuncia que motivó su desvinculación de la mutualista CAMY de Young fue realizada por una comunicación de la médica del vacunatorio covid-19 en Young (funcionaria de CAMY y también del Hospital de Young) a la dirección de la mutualista donde, según su versión comprobada, González le habría pedido para un ciudadano argentino, donante del hospital, mayor de 70 años y con varias comorbilidades, que utilizara una cédula de identidad de otra persona para que se pudiera vacunar y expedir el certificado de vacunación y poder salir y entrar a Uruguay, ya que en ese momento el ingreso desde el exterior requería del mismo.

“Capaz se puede hacer como se hace en los hogares de poner una cédula y después corregirla más adelante cuando él nos presente la cédula que esta emitiendo”, se escucha en el audio en que la Dra. González sugiere en buenos términos esta solución a la médica del vacunatorio.

Cabe detallar que a su vez en la escala jerárquica del Hospital de Young, la Dra. González es jerarca de la médica en cuestión, por lo que en el afable pedido de resolver una situación, se intuye una suerte de orden.

Además, fue denunciada por las licenciadas que cumplen funciones en CAMY y en el hospital para vacunar, además del ciudadano argentino, a otra persona (familiar de donantes financieros importantes del hospital) que no cumplía con los requisitos para recibir la vacunación.

La investigación realizada en CAMY estimó que hubo una presión indebida en dicho pedido, instigando a la alteración de un documento público y la presión sobre las licenciadas para suministrar vacunas (que claramente se negaron a ejecutar la orden), resultando una falta grave que amerita la denuncia ante ASSE y la desvinculación de la institución.

ASSE, sin embargo, que inició la investigación administrativa, concluyó que “la investigación administrativa a la doctora María José González sobre una supuesta injerencia para que dos personas fueran a vacunarse en forma irregular, fue archivada en mayo de 2021 por decisión del directorio al no constatarse presiones o injerencia indebida. Fue enviado a la prensa el comunicado”.

Nada dice la resolución sobre el audio y la solicitud de utilizar otro número de cédula.

No obstante, las denunciantes tienen serios reparos en la forma que fue llevada adelante la investigación por parte del organismo.

Problemas de gestión

Las denuncias de los trabajadores de la comisión interna del hospital, pertenecientes a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, culminaron en movilizaciones y la petición de intervención del Ministerio de Trabajo.

En dicha petición al ministerio los trabajadores denuncian que “la licenciada , ‘interinamente’ (desde hace ya dos años) encargada de la jefatura de nuestro departamento, ha venido sufriendo especialmente una serie de actitudes de parte de la Sra. directora del Hospital, Dra. María José González, las cuales ese ministerio evaluará si encuadran en una situación de acoso laboral, dejándose desde ya solicitada la intervención de ese ministerio a los efectos que pudieran corresponder. Esta actitud de parte de la Sra. directora comienza a darse con posterioridad a que la licenciada prestara declaración en investigación derivada de una situación generada en el vacunatorio covid de Young y que terminara con el despido de la Dra. González en la prestadora privada local. Así, muchas veces se trata de actos más sutiles, y otras de conductas expresas que no tienen justificación alguna y que han determinado que hace aproximadamente tres meses la Licenciada fuera certificada con licencia médica por estrés laboral durante más de treinta días”.

Pero además de la denuncia de acoso laboral, los trabajadores denuncian que “de acuerdo a una serie de comunicados que nos fueron entregados el día 24 de enero de 2022 a los integrantes del Departamento de Enfermería, la señora directora de forma unilateral y autoritaria pretende solucionar mediante una especie de ‘retén’ gratuito la cobertura durante las 24 horas, todos los días, y cubrir en ese régimen la atención de las cesáreas de urgencia que puedan surgir”, denuncian los funcionarios en una parte de la nota. Denuncian además actitudes de hostigamiento y acoso laboral.

Los trabajadores de la comisión interna, representados por su presidenta, Rosa Ebert, mantuvieron una reunión con el respaldo jurídico y gremial de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con las autoridades de ASSE de la Región Norte y parte de la dirección del hospital, preocupados además de las denuncias realizadas, por la gestión en el manejo de la administración de las cesáreas, ya que se pretende desde la dirección se realicen tareas que sobrepasan la cantidad de funcionarios.

Los funcionarios también denuncian, haciéndose eco de los reclamos de los familiares de los pacientes, que no realiza en forma periódica las visitas a los internados, no siempre deja en la historia clínica las recomendaciones o las brinda en forma verbal, generando que los enfermeros no puedan llevar adelante la suministración de medicamentos por no estar indicados en dichas historias.

Está en curso una denuncia por parte de los familiares de Gallero, un paciente oncológico que falleció y le fue suministrado un medicamento que debe ser brindado con la presencia del médico tratante, pero según denuncian familiares, la orden fue dada en forma telefónica por la Dra. González, que es paliativista y debería haber estado presente a la hora de ordenar suministrar la medicación.

En la delgada línea

La Dra. González además de ejercer la dirección del hospital, ser médica internista y paliativista, es médica certificadora de la Policía y sus familiares en Young. Asiste dos veces por semana a la policlínica policial que está detrás de la seccional sexta, para certificar a los policías refrendando las certificaciones que les hagan en CAMY, ya que por convenio de Fepremi los policías tienen derecho a atenderse en esa mutualista. Atiende también a los familiares de los policías que no tienen derecho a asistirse en CAMY; desde el Ministerio del Interior aún no nos han confirmado si es funcionaria presupuestada o contratada, pero reviste con el cargo de suboficial. En los últimos tiempos ha estado ausente de su tarea, lo que ha motivado la queja del comisario de la ciudad.

En todo caso, la Justicia debería analizar si el cargo público de dirección del hospital con el de certificación policial no incurriría en el delito de acumulación de sueldos previsto en la ley. Debería también investigar si ambos cargos fueron declarados en su declaración jurada. Ya hay un antecedente en la ciudad de Mercedes, donde una enfermera que vive en el departamento de Soriano fue condenada a 12 meses de prisión en régimen de libertad vigilada por cumplir funciones como enfermera en el hospital de Mercedes, dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), y al mismo tiempo cumplir esa tarea en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Si legalmente no hubiera complicaciones, habría que estudiar si es compatible su reciente trabajo en la mutualista privada Comepa con el cargo de dirección del hospital.

En dicha mutualista en un calendario rotatorio cumple guardias de 12 horas, desde las 8 a las 20 horas en un caso y en otros de 20 a 8 horas; si bien la dirección del hospital la puede ejercer el Dr. Gabriel Flores, adjunto a la dirección del hospital, ¿para qué ocupar un lugar de dirección?

De poncho blanco

En las redes la doctora González no oculta su pertenencia a la lista 404 dentro del Partido Nacional, casualmente el mismo sector del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.

Tampoco oculta su pertenencia al sector nacionalista del salteño Albisu la directora de la Región Norte de Salto, la pediatra Ivonne Bruno Vaz, quien ante nuestra consulta nos derivó a la oficina de comunicaciones de ASSE, que al cierre de esta edición no hallaba incompatibles los cargos de dirección del hospital con la certificación policial y desatender la responsabilidad por las guardias realizadas en la mutualista Comepa de Paysandú.

Diputado por el departamento de Río Negro y por el Partido Nacional es el presidente de CAMY, el doctor Eduardo Lorenzo, que, sin embargo, ante los informes de su jurídica, ha tomado una resolución de desvinculación de la profesional de la mutualista privada, que dejó a su disposición el cheque por el importe de la liquidación de egreso (licencia y vacacional, no el despido ni el aguinaldo, que los perdió por la causal de notoria mala conducta) y no lo retiró. Luego, unos diez meses después, citó a conciliación en el Ministerio de Trabajo, pero hasta el momento no presentó demanda judicial. Lorenzo además presentó contra la galena una denuncia por injurias en el Colegio Médico.

Las disputas por espacios de poder y cargos dentro de ASSE entre nacionalistas y cabildantes fue notoriamente pública y es una de las conjeturas que podría explicar actitudes de respaldo e institucional silencio ante denuncias de estas características.

Consultada la Dra. González, expresó que sus abogados le tenían prohibido hacer declaraciones y que presentaría demanda por el artículo escrito en la web de Caras y Caretas (“Dirección del Hospital de Young en ‘terapia intensiva’”, del 28 de febrero de 2022), que recogía la denuncia de la comisión interna del hospital afiliada la FFSP y que fue difundida por medios locales. En la oportunidad no recibimos respuesta de la doctora y entre la publicación de aquel artículo y este contacto telefónico para esta nota pasaron exactamente ocho días, tiempo suficiente para solicitar derecho a réplica. Claramente hay una apuesta a judicializar la labor de la prensa.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, consultado por Caras y Caretas al respecto, tampoco ofreció declaraciones.

Las diputadas de la comisión de Salud de la Cámara de Representantes Lucía Etcheverry y Margarita Lisbitsh realizaron un pedido de informes a ASSE bajo el título “Favoritismo vacunación covid” el 1º de junio del año pasado y reiterado en octubre del mismo año. (Vale consignar que en mayo el directorio de ASSE ya había resuelto archivar el expediente).