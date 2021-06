La polémica de la semana: Da Silva Vs. Fernando Pereira

El senador Sebastián Da Silva se ha convertido junto a su compañera de bancada Graciela Bianchi en un habitual buscador de polémicas. Ambos legisladores se dividen la cancha y usan las redes sociales o la prensa, para salir a cruzar a distintos referentes de la oposición o el sindicalismo.

Le tocó el turno a Fernando Pereira.

Da Silva acusó al presidente del Pit-Cnt de no «marcar tarjeta» desde hace 25 años y lógicamente tuvo rápida respuesta.

El senador estaba invitado al programa «Todas las voces» y sugestivamente recordó una frase que guardaba en una manga.

«Hay una colega suya, la señora Roxana García, que decía: la niña bonita, Fernando Pereira hace 15 años que dirige a los maestros (…), hace 15 años que no va a trabajar, hace 15 años que cobra un sueldo del Estado. Estamos hablando del año 2011», relató Da Silva.

Y completó con ironía: «¿Estás por cumplir la boda de plata de no marcar tarjeta en la oficina Fernando?» .

Pereira no la dejó pasar. «Yo le puedo permitir de todo al senador, menos que diga que no trabajo porque trabajo desde los 14 años. Podrá decir que le gustaría que hiciera otra cosa, pero es como si yo dijera que él en el Senado él no trabaja”, subrayó.

Y no conforme, preguntó: «¿Y vos dónde marcas la tarjeta? Contame vos dónde la marcas así aprendo. Estás en un nivel de mediocridad que es increíble», remató.