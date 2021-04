La polémica menos pensada: Botana Vs. Manini

El senador blanco consideró “incoherente” el anuncio del líder de Cabildo Abierto que resolvió no acompañar el proyecto de ley de “delito de peligro”.

El proyecto de “delito de peligro” dividió las aguas en la coalición. El senador blanco Sergio Botana, salió a cruzar a Manini Ríos por no respaldar la iniciativa del Partido Nacional.

Botana consideró que la decisión de Cabildo Abierto no es “coherente”.

Dijo que entiende el rechazo del Frente Amplio, porque nunca acompañó las posturas del oficialismo, pero no comprende la decisión cabildante.

La ley que impulsa el oficialismo pretende imponer tres a veinticuatro meses de prisión al que viole las disposiciones sanitarias, promoviendo la propagación de una enfermedad endémica o contagiosa.

El enojo de Botana obedece a que Manini anunció que la Mesa Política de Cabildo, decidió no apoyar el proyecto de ley tal como se aprobó en Diputados.

El ex comandante explicó que “no se quiere dar un cheque en blanco que permita al Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no los son. Debe ser la acción legislativa la que determine los delitos», agregó.

Botana no quiere pérdidas de tiempo. «No vemos coherente” la decisión de Manini Ríos, “a no ser que lo que haya sea algún tipo de disquisición de corte técnico que se quiera corregir, lo cual, de cualquier manera, no sería tan bueno porque en estas cosas los tiempos son urgentes», añadió.