La Ursec también debe velar por los derechos de los usuarios

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) ha cobrado notoriedad en los pasados meses por las denuncias aún en proceso contra su exdirector Nicolás Cendoya. Sin embargo, el aspecto de mayor importancia que no acapara los titulares ni las menciones de los grandes medios de prensa es el rol del organismo en un clima de concentración empresarial e importantes cambios en la legislación uruguaya que hacer perder derechos adquiridos por los usuarios.

Para poder conocer cuál va a ser el rol que jugará la oposición en la Ursec, entrevistamos a su flamante director en representación del Frente Amplio, Pablo Siris; lo hemos visto en infinidad de ocasiones en actividades en APU (la Asociación de la Prensa Uruguaya), cubriendo actividades del Pit-Cnt, colaborando con la comisión de propaganda de la central, pero también formando parte de una cadena humana que descargaba los víveres solidarios para las ollas populares. Muestra de una sensibilidad que es garantía de quien va a ejercer el control en minoría sobre la regulación del mercado y contenido de las comunicaciones.

Ingresas como director en momentos en que aún se investigan y discuten las denuncias contra Nicolás Cendoya. ¿Cómo es el clima dentro del organismo luego de esta exposición pública?

Con mi designación el directorio queda formalmente constituido el 8 de junio, y lo integro con los dos representantes del oficialismo, Mercedes Aramendía y Gustavo Delgado. La situación de Cendoya en tanto aún está en proceso de investigación obliga a que no podamos hacer expresiones públicas y ha quedado un clima que no impide ni el funcionamiento ni el relacionamiento dentro del organismo, pero cada tanto aparece el tema, y en ese sentido me ha llegado, como representante del Frente Amplio -el mismo partido político de Cendoya-, algún comentario.

Me preocupan más los pocos recursos humanos con los que contamos para una tarea tan grande, y dentro de esos pocos recursos, poca gente joven con manejo de las nuevas tecnologías, para llevar adelante, entre las varias tareas, las de inspección y control de contenidos, además de los movimientos dentro del mercado de las comunicaciones.

Todos estamos haciendo el máximo esfuerzo por formarnos en un área tan específica y diversa, pero la falta de personal es una carencia importante.

Siendo integrante por la oposición, ¿como logras posicionarte en tu rol de director que debe aplicar la legislación vigente, cuando esa ley, por ejemplo la de Medios o algunas de la LUC, van en contra de todo lo que ha definido el Frente Amplio?

Claramente nosotros nos vamos a mover dentro del marco normativo y las funciones especificas de la Ursec, y tendremos que atenernos a lo que la ley indique. Lo que no tenemos prohibido es poder mencionar que dentro de esas leyes podríamos advertir de situaciones como por ejemplo las que puedan darse a partir de algunas disposiciones que están en la Ley de Medios, como el artículo 48, sobre la situación de Antel, o la situación de los cableoperadores en el interior.

Varias organizaciones, entre ellas APU, Sutel, Observacom y otras instituciones han advertido sobre los aspectos más regresivos de la Ley de Medios y de la LUC. ¿Esas organizaciones tendrán un espacio en la Ursec en el que sean tomadas en cuenta sus opiniones?.

La opinión de las organizaciones que mencionaste, más Andebu, Rami y otras, es fundamental para el trabajo de Ursec y para la sociedad porque cumplen el papel de alertarnos de distintas situaciones que se puedan desarrollar. Y está bien que desde la sociedad civil eso sea debatido y discutido.

Reconociendo la comunicación como un derecho humano, esta debería debatirse ampliamente. En lo personal, varias de las observaciones que ha realizado el Observatorio de las Comunicaciones, donde está el compañero Gustavo Gómez, han dado elementos para que yo solicite una serie de informes en el directorio del organismo, algunos pendientes de respuesta, por eso es fundamental la participación de la sociedad civil.

La Ursec ha recibido y seguirá recibiendo todas las opiniones, como por ejemplo la asociación de sordos, que es un ejemplo de cómo deben atenderse los derechos de todos.

Entre las nuevas definiciones que se han advertido como un retroceso, está el aumento del espacio publicitario en los canales abiertos.

El decreto que regula las sanciones por exceso de tandas aumenta el margen de tolerancia a cuatro minutos, y antes eran 30 segundos. Esos 30 segundos, además, podían ser una suma de segundos. Los cuatro minutos son lineales en el sentido de que, si estás haciendo un programa en vivo en televisión, te puedes exceder de manera importante. Y reduce la cantidad de repeticiones de faltas consideradas como exceso. Se crean franjas de horarios, particularmente en horas de la madrugada, en las que la tarifa por exceso de tanda se reduce significativamente. Es una definición benévola que busca beneficiar a las empresas y contribuye a que la gente se vaya de la televisión abierta, porque la gente prefiere ir a otros formatos con menos tiempo de tandas.

Habrá que ver el impacto que tiene porque pudiera no ser beneficioso para los medios de comunicación audiovisual.

Otro factor no menor es que el control de estos excesos; era semanal y ahora pasa a ser semestral. En ese lapso el número de sanciones puede ser tan alto que puede generar deudas importantes para los empresarios. Si bien la Ursec regula el mercado postal y el de la telecomunicación y los radio eléctricos, debe velar por el derecho de los usuarios.

Mas allá del respaldo de tu fuerza política, ¿hay un espacio donde seguir discutiendo todos estos temas en el Frente Amplio?

En primer lugar, no solo siento el respaldo de la fuerza política sino que representa un honor cumplir esta tarea e implica una responsabilidad enorme.

El equipo lo he armado con compañeros jóvenes, que igual que yo están aprendiendo con mucha voluntad, ganas y capacidad, con una integración diversa políticamente dentro del Frente Amplio, nos manejamos con el Programa de Comunicaciones que es muy importante.

La ley 19.307 (Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación) al igual que la ley de Radios Comunitarias son logros del Frente Amplio, normativas que se han adoptado en estos años, y las importantes inversiones en telecomunicaciones; Uruguay tiene el 86% de su población con fibra óptica en los hogares. En muchos países del mundo desarrollado no lo tienen. Tenemos que llegar al 14% restante, pero estamos superando niveles de países desarrollados.

Normativas e inversión social en comunicaciones desarrollada es lo que apostamos a defender, es el bagaje con el que contamos, que es tan importante, por ejemplo, para la instalación del teletrabajo sin demasiadas dificultades en estos tiempos de pandemia, y proteger los derechos de los usuarios.