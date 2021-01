Labat: «MIDES está pagando más de 40.000 canastas equivocadas»

El sociólogo y ex director del ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Labat, publicó en su cuenta de Twitter que el ministerio está pagando más de 40 mil canastas equivocadas, según descubrió el Banco de Previsión Social (BPS).

En declaraciones al medio M24, Labat informó que que hubo una comunicación interna del Mides que avisa sobre los más de 46 mil canastas que se habían dado de baja, de oficio. La razón era porque las personas que accedían a esas canastas habían cambiado su condición social y habían pasado a cobrar otra prestación tanto del ministerio como del BPS.

Hoy el BPS descubrió que el MIDES está pagando MAS DE 40 MIL CANASTAS EQUIVOCADAS.!!!!! 😬 Dicen que cambió su condición social y en medio de la pandemia se hicieron trabajadores formales 🙄 Mientras, más de 30 mil hogares esperan respuesta por la tarjeta. Sigan surfeando 🏄 — Juan Pablo Labat (@JPLabat28) January 5, 2021

El criterio por el cual se asignaron estas canastas, que se operaron para atender la emergencia en la informalidad, fue sin relevamiento de los hogares integrantes de las canastas por lo cual toda aquella persona que no figurara en el BPS como un activo, que fuera mayor de edad o que no tuviera ningún tipo de prestación o vínculo con el Estado, se le habilitaba a cobrar una canasta.

En tanto, aquellas personas que tuvieran un vínculo con el Estado mediante algún formato de prestación, sean activos, desempleados o titulares de cobro por discapacidad, no podían cobrarla.

En este sentido, Labat contó que sucedieron cosas como que «una madre en situación de extrema pobreza, simplemente por cobrar la tarjeta del Mides no podía acceder a las canastas, mientras un universitario que no tuviera ningún tipo de obligación laboral podía acceder a cobrarla».

«Se omitía relevar las características de hogar», acotó.

Sin embargo, ahora ocurrió al revés. Existió un proceso de contralor de las situaciones en las cuales detectaron que había más de 46 mil personas que además de cobrar la canasta tenían ese vínculo, lo que demuestra que no las tenían que haber cobrado.

«Terminaron pagando prestaciones a quienes ellos mismos piensan que no les corresponde», sintetizó.

Labat aclaró que este no es una discusión de fondo sobre políticas sociales. «A las personas que ellos creen que no se les debería pagar deberían cobrarla, y muchos otros más también y las canastas no tendrían que ser de 1.200 pesos sino de una cifra bastante mayor que hoy sí viene a colación porque estamos en una situación de emergencia tremenda», detalló.