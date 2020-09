Lacalle cuestionó actitud del director de la Granja

Para el presidente Luis Lacalle Pou es “lamentable” la actitud del director de la Granja del Ministerio de Ganadería, Nicolás Chiesa, de firmar un contrato con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en representación de una empresa privada (Mi Granja).

La actitud de Chiesa provocó malestar en el Frente Amplio (FA) que incluso solicitó la remoción del jerarca.

“Es una situación lamentable, de los dos lados del mostrador no puede estar un gobernante”, dijo el presidente quien, no obstante, no se expidió sobre el futuro el funcionario, aunque dijo que se actuará en consecuencia.

Según se informó Chiesa firmó un contrato con la UAM como apoderado de la empresa Mi Granja. Para el Frente Amplio esto implica la posibilidad de un delito de conjunción del interés público con el privado.