El mandatario estuvo en Salto y allí afirmó que el gobierno respaldará a quienes no hacen paros ni huelgas.

“Mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro”, afirmó el presidente Luis Lacalle Pou durante su visita a Salto este jueves, en un claro mensaje a los sindicatos ante el aumento de la movilización social y gremial. “El país quiere trabajar y nosotros vamos a respaldar al que quiere trabajar legítimamente”, subrayó.

Lacalle visitó Salto para participar de la inauguración del Centro PYME del departamento y fue recibido por varios gremios y representantes de ollas y merenderos.

Durante su discurso fue abucheado por los presentes, a quienes respondió: “Cuando yo termine los voy a escuchar a todos, voy a cruzar y los voy a escuchar a todos, como hago en todos los lugares”.

Ante esto dijo que “es muy importante, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón y la verdad no tiene volumen”.

Recordó que se está saliendo de la pandemia y enfatizó que “en esta salida de la pandemia, mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y el paro, pero mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar, no hacer huelga y no hacer paro”.

Paro portuario

Tras recordar la situación del sector citrícola, arremetió contra el paro de los portuarios: “Por más esfuerzo que se haga en Salto, si los barcos no pueden salir con los cítricos, no vale la pena el que está agachando el lomo acá”.

“Hay que dialogar, comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país”, advirtió.

“Cuando el mundo todo está pidiendo que vengan barcos porque están escaseando, a todos nos rompió el alma ver barcos que se van sin hacer la carga y descarga. Entiendo el reclamo, pero no nos parece lógico en este momento del país que se frene el lugar más importante de salida que tiene nuestro trabajo y nuestra mercadería”, agregó.