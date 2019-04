Lacalle Pou baja el pulgar a Sartori y Alonso como posibles compañeros de fórmula

Para el candidato herrerista Luis Lacalle Pou ni Juan Sartori y Verónica Alonso dan la talla para ser candidatos a vicepresidente.

Interrogado sobre cuál podría ser su compañero de fórmula, Lacalle dijo que estos deberían reunir las siguientes condiciones: “Mucha yerba, mucha paciencia, muy buen humor, capacidad negociadora, conocimiento del Parlamento y conocimiento de los textos legales y del ordenamiento jurídico”.

“Mi candidato a vice no es ni (Juan) Sartori, por las condiciones que dije, ni tampoco Verónica Alonso”, aseguró Lacalle Pou en el programa Diario de campaña de Nuevo Siglo TV.

Dijo que en caso de ganar las elecciones “el candidato a vicepresidente va a tener un laburo que no va a ser changa”.

Lacalle dijo que ya tiene dos nombres pensados, un hombre y una mujer. No obstante se negó a revelarlos.

“No sé cómo va a salir la interna y no sé cuáles son los pesos relativos”, aseguró.

“No lo decido yo, lo decide el partido, eso sí excede a mí si me toca ganar, capaz que me sugieren otros nombres. Vamos a ver los pesos relativos electorales porque sino, ¿de qué sirve?”, se preguntó.