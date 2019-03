Lacalle Pou cree que a los blancos les falta una sola cosa para ganar: “Que la gente confíe en nosotros”

Luis Lacalle Pou está convencido de que “hay una voluntad del cambio” en el ambiente, que se percibe y “está a la vuelta” de la esquina. Pero advierte que con esto no le alcanza al Partido Nacional.

Les falta algo, no menos importante. “Lo único que falta, es que la gente confíe en nosotros”, aseguró.

Lo hizo, al hablar en un nuevo aniversario de la batalla de Tres Árboles, que se realizó en Río Negro.

“En esta campaña nos van a tirar con todo lo que tengan. Y nuestra obligación es no tirar con nada más que con razón y argumentos. No podemos entrar en la batalla de la descalificación, no porque no se lo merezcan, sino porque los uruguayos no se lo merecen. Es un desafío enorme, hecho a la medida del partido”, aseguró.