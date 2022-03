Lacalle Pou destacó que los 135 artículos son vitales para gobernar

A 24 horas del comienzo de la veda proselitista el presidente Luis Lacalle Pou defendió la Ley de Urgente Consideración (LUC) y en particular los 135 artículos que se someterán en referéndum el próximo domingo 27 de marzo. “Es una herramienta importantísima, gran parte del programa de gobierno está inserto en la LUC”, sostuvo y subrayó que “no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos”.

Pese a defender los 135 artículos Lacalle no hizo mencionó al mecanismo de suba de combustibles y no fue preguntado sobre el tema.

Sostuvo que esta ley «tiene su base» en los «reclamos populares», y agregó que desde que está vigente “un año, ocho meses y 14 días y los perjuicios que se anunciaban de manera grandilocuente no se han dado”.

Durante su comparecencia no faltaron críticas y menciones a los gobiernos del Frente Amplio (FA).

Argumentando en favor de la ley Lacalle sostuvo: “Faltaba, desde nuestro punto de vista, más respaldo jurídico, y por eso uno de los capítulos más importantes de la LUC es el que hace a la seguridad publica. Allí hay un respaldo jurídico a la Policía, al hombre y mujer uniformado de azul que toda la vida se juegan la vida para cuidarnos. Hay también una protección mayor a los ciudadanos”.

«En todos los artículos, pero en este capítulo en particular, la derogación significaría claramente un retroceso», subrayó. «Pónganse en los zapatos de ese hombre, esa mujer policía, que la ciudadanía le saca ese escudo, esas herramientas que le permiten combatir mejor a la delincuencia», agregó.

Cambios en la educación

Haciendo referencia a la educación afirmó que en los últimos años hubo un «notorio el deterioro en el nivel educativo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes». Sostuvo que los gobiernos anteriores “habían elegido determinadas herramientas por los gobiernos anteriores y los resultados son negativos en comparación con nuestra historia y además en comparación al resto de Latinoamérica”.

«¿Qué hizo el gobierno? Optó por otras herramientas, que estamos convencidos que son las mejores herramientas para llegar al destinatario ultimo, que es el alumno», subrayo.

Pasando a la ronda de preguntas fue interrogado sobre si un eventual triunfo del Sí podría hacer variar las reformas y proyectos para 2022, dijo que no. «La agenda no la va a cambiar, hemos asumido un compromiso con la ciudadanía y no podemos cambiar por un resultado”.

Preguntado sobre la financiación de la campaña del NO, Lacalle Pou no contestó. Dijo que no estuvo en comando y que no sabe cuánto se recaudó.

«Vamos este 27 como lo sabemos hacer los uruguayos, en paz, con serenidad, definiendo que es lo mejor para todos. Esta ley fue pensada para el bien de todos los uruguayos», concluyó el mandatario.