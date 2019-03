Lacalle Pou, el candidato que ignora cuál es su programa

#metocaleerlo se convirtió en tendencia esta martes en Uruguay. Y no es para menos. El senador Luis Lacalle Pou, precandidato del herrerismo, anunció en su cuenta de Twitter que recibió el borrador de su programa de gobierno y recién ahora comenzará a leerlo.

Con este tuit el candidato reconoce que sus propuestas son palabras vacías. Tal vez estén contenidas en el borrador que le entregaron. Habrá que ver.

Dice en su tuit del lunes 18 que “me lo acaba de mandar Pablo da Silveira. Recién salido del horno. El trabajo de más de 400 hombres y mujeres para mejorar nuestro país . Ahora me toca leerlo y empezar el ida y vuelta hasta que quede pronto y poder compartirlo con ustedes”.

Me lo acaba de mandar Pablo da Silveira. Recién salido del horno. El trabajo de más de 400 hombres y mujeres para mejorar nuestro país . Ahora me toca leerlo y empezar el ida y vuelta hasta que quede pronto y poder compartirlo con ustedes. pic.twitter.com/K0ypVRtmcG

Revela que el programa no fue discutido por la gente. Fueron 400 elegidos quienes discutieron y analizaron. Revela también que, si el borrador recién se lo entregaron, las cosas que propone en sus discursos pueden no estar contenidas en la plataforma.

Hace unos días Lacalle Pou dijo que lo único que le falta a los bancos para ganar es la confianza de la gente. O sea: les falta todo. A confesión de arte relevo de pruebas. Ahora confiesa que recién va a leer lo que le proponen 400 iluminados como su programa. Seguramente seguirá careciendo de la confianza de la gente para poder, siquiera, arañar el gobierno en octubre y noviembre.

Algunos ejemplos del hashtag:

Cuando te mandaban el trabajo final en grupo, el pibe no estudiaba, no investigaba, no aportaba, no hacía nada, pero al final del trabajo ponía su nombre y su apellido. #MeTocaLeerlo 🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/BUJjP3IaHa

— Ana De Rogatis 🔄 🏳️‍🌈 (@AnaDeRogatis) March 19, 2019