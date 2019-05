Lacalle Pou: “En la elección pasada, me pasó un tren por arriba”

Después, para sobredimensionar las amenazas y subvalorar las fortalezas. Para ser muy cauto, y no dar nada por ganado, ni por perdido”, recalcó.

“Vos podés estar haciendo todo el esfuerzo, y te puede estar yendo bárbaro, pero si el país no quiere cambiar, no cambia. A mí, en la elección pasada me pasó un tren por arriba. Y no es que no haya visto el tren. No vi la vía. Después que me arreglé un poco las heridas, me pregunté ¿Qué pasó? Y le busqué una explicación”, expresó el precandidato blanco.