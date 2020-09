Lacalle Pou fue increpado por funcionarios de Udelar y el Clínicas cuando entraba a un evento

Este viernes se desarrolló el lanzamiento del Día del Patrimonio en Uruguay en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina.

Al evento contó con la participación del presidente Luis Lacalle Pou, la vicepresidente Beatriz Argimón, así como otros referentes políticos. Al llegar al lugar, el mandatario recibió los reclamos de un grupo de funcionarias y funcionarios que lo estaban esperando en la puerta para increparlo sobre el presupuesto en relación a la institución. Este episodio quedó registrado en un video que filmó el periodista de Universal Nahuel Marichal.

Al respecto, el mandatario explicó que había dialogado con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y la vocera de los funcionarios, Romina Pose, le señaló cuál es su situación. «Es el hospital del pueblo, sabe. Sin presupuesto no podemos generar cargos, no podemos titularizar a los suplentes que están en un sistema precario. ¿Usted sabe la situación del Hospital de Clínicas?», le preguntó. «Sí, porque he ido», respondió Lacalle.

«Trabajamos en el piso 7 cinco enfermeros para 50 pacientes y no podemos darles la calidad de vida que ellos se merecen. Se lo hablo de corazón», agregó la funcionaria.

Ante este último planteo, el presidente le preguntó cuánto tiempo tenia esa situación. «Siempre lo estuvimos planteando. No es un tema político, hoy está usted en la presidencia y se lo venimos a plantear de corazón».